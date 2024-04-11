У світі лише Україна страждає від ударів балістикою — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 квітня відреагував на чергову масовану атаку Росії по інфраструктурних об'єктах. Він закликає партнерів дати більше систем Patriot.

Про це політик написав у своїй соцмережі X.

Як наголосив Кулеба, Україна на сьогодні — єдина країна у світі, яка зазнає балістичних ударів, і проблему б розв'язали зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"Наразі немає іншого місця для «Патріотів». Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", — написав глава МЗС.

Раніше в інтерв’ю The Washington Post Кулеба говорив, що Україна сподівається отримати щонайменше 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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