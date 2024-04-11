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"Укренерго" просить українців зменшити споживання електроенергії 11 квітня з 19:00 до 22:00
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"Укренерго" просить українців зменшити споживання електроенергії 11 квітня з 19:00 до 22:00

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Лінія електропередач, світло, електроенергія
Лінія електропередач. УНІАН

"Укренерго" на тлі чергового масованого удару Росії 11 квітня по енергооб'єктах України звернулась до українців з проханням зменшити споживання електрики з 19:00 до 22:00.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія", — пояснили в "Укренерго".

У компанії додали, що енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс. Тобто коли споживання електрики дорівнює її виробництву.

"Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання. Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. Не вмикайте в цей період потужні електроприлади, або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період", — йдеться у повідомленні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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