Ситуація в енергетиці: Шмигаль назвав завдання до наступної зими

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після масованих ударів РФ по енергетиці України постало завдання мінімізації ризиків та забезпечення надійного електропостачання.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 9 квітня.

"Важливий виклик сьогодні — енергетична безпека. Наше завдання — до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору. Зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно", — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, є три основні вектори діяльності:

Перший — ремонти й залучення допомоги від партнерів.

"Великі надії покладаємо на Фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 мільйонів євро", — підкреслив посадовець.

Другий — децентралізація генерації.

"Замість великих вразливих до атак електростанцій потрібно десятки малих розосереджених об'єктів. Розгортаємо мережу когенераційних установок, які підтримають роботу критичної інфраструктури громад", — пояснив Шмигаль.

Третій — це посилення протиповітряної оборони.

"Тут також звертаємося за допомогою до партнерів. Зараз це пріоритет для всієї нашої команди", — наголосив прем'єр-міністр.

4 квітня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що російські окупанти змінили тактику в намаганнях знищити українську енергетичну інфраструктуру.