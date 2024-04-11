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Галущенко: вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у низці областей
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Галущенко: вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у низці областей

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Галущенко: вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 4 областях
Чоловік проїжджає на велосипеді повз обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала Росія, Харків, 22 березня 2024. AP/Yevhen Titov

Уночі 11 квітня армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", — написав міністр у Фейсбуці.

Він додав, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

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