США продадуть Україні обладнання для модернізації комплексів ППО HAWK

Сполучені Штати продадуть Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для підтримки роботи та модернізації її комплексів ППО HAWK, призначених для захисту від атак російських безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомив представник Держдепартаменту 9 квітня, якого цитує Reuters.

США почали постачати Україні ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як заміну переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер". З того часу Україна отримала кілька комплексів ППО, включаючи американську систему Patriot.

У вівторок, 9 квітня, у США схвалили екстренний продаж озброєння у 138 мільйонів доларів, сказав офіційний представник.

Нещодавно Україна отримала грант у розмірі 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування в рамках нещодавно підписаного Закону про військові витрати. Саме з цих грошей планують покрити витрати на американське озброєння, інженерні роботи та інтеграцію для комунікацій, а також модернізацію вогневих підрозділів HAWK.

Крім того, продаж включає компоненти для переатестації ракет старих моделей, інструменти, випробувальне та підтримуюче обладнання, запасні частини та багато іншого.

Що відомо про ЗРК Hawk

ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей зенітно-ракетного комплексу — до 45-50 кілометрів, висота цілі — до 20 кілометрів, ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.