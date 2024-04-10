НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США продадуть Україні обладнання для модернізації комплексів ППО HAWK
СШАУКРАЇНАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуВійнаСвітЗброя і технології

США продадуть Україні обладнання для модернізації комплексів ППО HAWK

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
MIM-23 Hawk
Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 Hawk. Getty Images

Сполучені Штати продадуть Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для підтримки роботи та модернізації її комплексів ППО HAWK, призначених для захисту від атак російських безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомив представник Держдепартаменту 9 квітня, якого цитує Reuters.

США почали постачати Україні ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як заміну переносних зенітно-ракетних комплексів "СтінгерСистем ППО меншого розміру та з меншою дальністю дії.". З того часу Україна отримала кілька комплексів ППО, включаючи американську систему Patriot.

У вівторок, 9 квітня, у США схвалили екстренний продаж озброєння у 138 мільйонів доларів, сказав офіційний представник.

Нещодавно Україна отримала грант у розмірі 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування в рамках нещодавно підписаного Закону про військові витрати. Саме з цих грошей планують покрити витрати на американське озброєння, інженерні роботи та інтеграцію для комунікацій, а також модернізацію вогневих підрозділів HAWK.

Крім того, продаж включає компоненти для переатестації ракет старих моделей, інструменти, випробувальне та підтримуюче обладнання, запасні частини та багато іншого.

Що відомо про ЗРК Hawk

ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей зенітно-ракетного комплексу — до 45-50 кілометрів, висота цілі — до 20 кілометрів, ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Світлина власника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа
Байден розглядає варіант зняття звинувачень із засновника WikiLeaks Ассанжа
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон
Допомога Україні від США: спікер Палати представників заявив, що деталі все ще опрацьовуються
Конгрес США
Палата представників США повернулася з канікул. Чи є на порядку денному допомога Україні?
Держдеп США
США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні — Держдеп США
На початок