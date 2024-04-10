Кулеба: Україна сподівається отримати найближчим часом 7 батарей Patriot

Щонайменше сім батарей Patriot сподівається отримати Україна якнайшвидше від партнерів та союзників для посилення своєї оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot – деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром. Президент України Володимир Зеленський казав, що Україні потрібно 26, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Українська влада розглядає навіть можливість позики для систем Patriot.

Кулеба також висловив розчарування у питанні відсутності швидкого реагування союзників та наголосив на необхідності долучення всіх можливих ресурсів для захисту України від агресії.

"Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається", – відзначив міністр закордонних справ.

Нині Україна зазнає тяжких втрат через численні ракетні атаки з боку Росії, що стають дедалі масштабнішими. Такий натиск призводить до різкого погіршення гуманітарної ситуації в країні. У цій напруженій ситуації, Україна намагається зробити все можливе для забезпечення своєї безпеки і відстоювання національних інтересів.

Кулеба подякував Вашингтону за поставлену зброю, але сказав: "Ви щиро вірите, що вся армія США не має жодної запасної батареї Patriot, яка не стоїть на бойовому чергуванні, і яку не можна передати Україні? Я ні".

"Проблема в тому, що люди просто звикли до того, що війна йде десь там. Відчуття того, що потрібні надзвичайні рішення на регулярній основі, щоб завершити цю війну перемогою України, зникло", — підкреслив український дипломат.

Patriot, розроблена США система протиповітряної оборони, яка коштує більше мільярда доларів за батарею, була на першому місці в списку бажаних озброєнь України після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Київ отримав свої перші батареї Patriot минулого літа, але їх недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних атак Росії.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.