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Дипломатія "Петріотів" у повному розпалі — Кулеба
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Дипломатія "Петріотів" у повному розпалі — Кулеба

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Getty Images

Україна знає, де знає, де знаходяться системи "Patriot" і працює на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив за підсумками телефонної розмови з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, передає пресслужба МЗС.

Зазначається, що дипломати обговорили кроки, які були зроблені на виконання доручення президента України Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем ППО "Patriot" для України.

Боррель своєю чергою поінформував свого колегу стосовно кроків, зроблених ЄС.

"Дипломатія Петріотів у повному розпалі", — написав Кулеба.

Крім того, дипломати обговорили постачання артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги Україні.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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