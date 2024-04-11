Зеленський прибув до Литви на саміт Тримор'я, де підпише ще одну безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав до Литви, аби взяти участь у саміті Триморʼя, обговорити ППО для України та підписати чергову двосторонню угоду про безпеку.

Про це президент повідомив у Telegram.

Глава держави у своєму дописі анонсував підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Не уточнено, з якою саме країною.

"Головне зараз — зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки", — наголосив Зеленський.

Ініціатива трьох морів (3SI), або Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.

Україна вже була частково долучена до декількох проєктів, а на саміті в червні 2022 року отримала новий статус ― партнера-учасника ініціативи.

А на саміті у вересні 2023 року Україна отримала статус асоційованої держави-учасниці ініціативи Трьох морів.

Цього року саміт Тримор'я приймає Литва у столиці Вільнюсі. "Після того, як Росія розпочала неспровоковану та незаконну війну проти України, геополітичне значення поглибленої співпраці та кращого зв’язку в коридорі «північ-південь» різко зросло. Ініціатива трьох морів служить політичною платформою для сприяння цьому співробітництву для побудови міцніших зв’язків у сферах транспорту, енергетики, військової мобільності та цифровізації", — заявив литовський президент Гітанас Науседа.

Україна та Литва 4 квітня провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.