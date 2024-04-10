НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський провів нараду щодо ракетної програми та поговорив з низкою міжнародних партнерів
ЗеленськийЗброяШВЕЙЦАРІЯБіженціПодіїПолітика

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми та поговорив з низкою міжнародних партнерів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 10 квітня. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України та заявив, що є потрібні результати в української "оборонки".

Про це він розповів під час вечірнього звернення 10 квітня.

"Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", — сказав Зеленський.

Також президент сьогодні зустрівся з керівницею Міжнародної організації з міграці Емі Поуп: обговорили проєкти допомоги нашим людям, які втратили житло, програму будівництва укриттів для шкіл, програми сприяння переселенцям, які засновують підприємства та створюють робочі місця тощо.

Крім того, Зеленський провів розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом та поговорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Раніше стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна, 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

"Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни. Мир не має альтернативи. Але, щоб це було, щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі формати нашої сили", — прокоментував підготовку до саміту президент.

Сьогодні Зеленський також зустрівся з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Зеленський і Кащюнас
До України приїхав новий міністр оборони Литви: провів зустріч із Зеленським
Зеленський, мусульмани, Ораза-байрам
Зеленський привітав мусульман України та світу зі святом Ораза-байрам, яке знаменує закінчення суворого посту
Володимир Зеленський
Зеленський — про Путіна: "Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше"
Володимир Зеленський
Шольц сказав, що непостачання Україні ракет Taurus пов'язане з ядерними погрозами Путіна — Зеленський
На початок