Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України та заявив, що є потрібні результати в української "оборонки".

Про це він розповів під час вечірнього звернення 10 квітня.

"Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", — сказав Зеленський.

Також президент сьогодні зустрівся з керівницею Міжнародної організації з міграці Емі Поуп: обговорили проєкти допомоги нашим людям, які втратили житло, програму будівництва укриттів для шкіл, програми сприяння переселенцям, які засновують підприємства та створюють робочі місця тощо.

Крім того, Зеленський провів розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом та поговорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Раніше стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна, 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

"Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни. Мир не має альтернативи. Але, щоб це було, щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі формати нашої сили", — прокоментував підготовку до саміту президент.

Сьогодні Зеленський також зустрівся з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.