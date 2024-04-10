Шість європейських країн, які мають морські кордони у Північному морі, 9 квітня підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури від можливих атак Росії. Документ передбачає обмін інформацією.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що до складу підписантів увійшли: Бельгія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Норвегія та Нідерланди.

Агентство пише, що загрози підводним кабелям і трубопроводам стали центром безпеки для країн Західної Європи після вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах "Північний потік" (Nord Stream 1/2), побудованих для транспортування газу з Росії до Німеччини через Балтійське море.

У травні 2023 року у НАТО заявили, що Росія може саботувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України, тоді як ризики для глобальної безпеки ще більше зросли після війни в Газі.

Британський міністр з питань ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії Ендрю Боуї заявив, що Північне море — це рушійна сила, що підтримує амбіції Європи у сфері відновлюваної енергетики та нульового споживання енергії, допомагаючи зміцнити енергетичну безпеку на континенті.

"Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому. Зміцнення зв’язків з нашими ключовими північноєвропейськими сусідами, які ми маємо сьогодні, зробить саме це, забезпечивши стійкість інфраструктури проти тих, хто може прагнути загрожувати їй або порушити її", — додав він.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а у російського оператора заявили про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки оцінити неможливо".

Європейський союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "навмисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Міністр оборони України спростував причетність України до вибухів.

"Для мене це трохи дивна історія. Це не має до нас стосунку. Думаю, розслідування офіційних органів зʼясує всі подробиці. Це комплімент для наших сил спеціального призначення, але це не наша діяльність", — сказав Резніков 8 березня.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік".