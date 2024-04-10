Сі Цзіньпін планує відвідати Європу — ЗМІ

На початку травня китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн. У списку держав є Франція, Сербія та Угорщина.

Про це повідомила угорська редакція видання Вільна Європа з посиланням на джерела.

"Ми знаємо, що Сі Цзіньпін прибуде до Франції на два дні 5 травня, а потім відвідає Белград", — сказало джерело.

Про візит до Сербії президент Сербії Александар Вучич анонсував наприкінці лютого, але тоді не назвав точну дату. За інформацією видання, президент КНР прибуде до Угорщини після Сербії.

Сі Цзіньпін відвідав Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року, ще будучи віце-президентом КНР. Його прийняли прем’єр-міністр Гордон Байнаї та президент Ласло Шойом. Тоді підписали п’ятнадцять двосторонніх угод.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні 2023 року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях". Тоді китайський лідер назвав Орбана своїм давнім другом і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною.

Віктор Орбан відвідав Пекін у грудні 2014 року. Тоді було оголошено про будівництво двоколійної залізниці між Белградом і Будапештом — будівництво триває. Таким чином Угорщина приєдналася до ініціативи "Один пояс, один шлях".

Наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що китайська компанія з виготовлення автомобілів BYD побудує завод в угорському місті Сегед.

Також відомо, що у Китай 16 квітня відвідає німецький канцлер Олаф Шольц. У Пекіні він має зустрітися з Сі Цзіньпіном та обговорити, зокрема, вторгнення РФ в Україну.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії. При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.