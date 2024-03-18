Президент Китаю Сі Цзіньпін на початку травня цього року зустрінеться зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі. Це стане першим візитом китайського лідера до Європи з часів пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на кількох високопосадовців у Паржі та Брюсселі.

Як зазначає видання, таким чином Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, яке продовжується попри війну в Україні.

Також вказується, що візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, але "настрій у Франції буде іншим у порівнянні з попередніми урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин", каже співрозмовник журналістів, знайомий з підготовкою до поїздки Сі.

"Це буде менш святковим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", — сказав посадовець на умовах анонімності.

За візитом президента Китаю, яка планувалася місяцями, будуть уважно стежити у Вашингтоні та європейських столицях. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також попрямує до Китаю з візитом у квітні, йдеться у статті.

Також зазначається, що нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії "сісти за стіл майбутніх мирних переговорів", можливо, у Швейцарії — інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював "майбутнє України". Тоді МЗС Китаю заявило, що Лі Хуей пообіцяв "підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

Також очікується, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Китай цього року. В Єлисейському палаці поки не підтвердили цей візит.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.