В Україні та Польщі провели обшуки щодо закупівлі зброї за завищеними цінами

Українські та польські правоохоронці 9 квітня на території двох держав провели обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами в період з квітня 2022 року по лютий 2023 року.

Про це повідомили у Telegram-каналі НАБУ.

Як зазначається, слідство досліджує ланцюг постачання іноземної зброї та перевіряє інформацію стосовно можливого штучного завищення її вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

"Зібрані докази будуть використані Національним антикорупційним бюро для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", — додали детективи.

15 лютого у Міністерстві оборони заявили, що запроваджують нову систему закупівель для Збройних сил України, відповідно до стандартів держав НАТО, аби ліквідувати корупційні ризики.