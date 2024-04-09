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В Україні та Польщі провели обшуки у межах розслідування щодо закупівлі зброї за завищеними цінами — НАБУ
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В Україні та Польщі провели обшуки у межах розслідування щодо закупівлі зброї за завищеними цінами — НАБУ

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В Україні та Польщі провели обшуки щодо закупівлі зброї за завищеними цінами
В Україні та Польщі провели обшуки у межах розслідування щодо закупівлі зброї за завищеними цінами. Фото: НАБУ

Українські та польські правоохоронці 9 квітня на території двох держав провели обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами в період з квітня 2022 року по лютий 2023 року.

Про це повідомили у Telegram-каналі НАБУ.

Як зазначається, слідство досліджує ланцюг постачання іноземної зброї та перевіряє інформацію стосовно можливого штучного завищення її вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

"Зібрані докази будуть використані Національним антикорупційним бюро для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", — додали детективи.

15 лютого у Міністерстві оборони заявили, що запроваджують нову систему закупівель для Збройних сил України, відповідно до стандартів держав НАТО, аби ліквідувати корупційні ризики.

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