Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 2-3 квітня повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, яку очолював ексрадник Офісу президента Артем Шило. Вони організували закупівлю трансформаторів для "Укрзалізниці", і привласнили 98,4 мільйона гривень коштів національного перевізника.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зокрема про підозру повідомлено (посади вказано на час вчинення злочину):

керівнику організованої групи, радник Офісу президента України, а надалі – співробітнику Служби безпеки України — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

двом учасникам організованої групи - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

першому заступнику директора філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" — ч. 5 ст. 191 КК України;

заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

посереднику, який діяв від імені компанії-постачальника — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

співробітнику Служби безпеки України — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У САП додали, що нарізі троє із сімох фігурантів, яким повідомлено про підозру, а також організатор схеми Артем Шило — затримані. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Видання "Наші Гроші" писало, що одним із затриманих є Артем Шило.

Суть справи

За даними слідства організована група була створена у 2021 році з метою контролю коштів "Укрзалізниці". У червні-грудні 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних посадовців "УЗ" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування зʼясувалось, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасники використали лист СБУ "Щодо загроз державній безпеці", натомість звʼязки як компанії, яка "виграла" тендер на постачання, так і її контролера з РФ навмисно проігнорували. Було встановлено, що трансформатори закуповувались через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку у виробника з Узбекистану, яким частково володіють юридичні особи з Росії, та перепродавались "Укрзалізниці" за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, держкомпанія зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники групи.

2 квітня у САП повідомили, що спільно із НАБУ викрили цю організовану злочинну групу.