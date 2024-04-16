НАБУ оголосило у розшук ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У НАБУ нагадали, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих збитків державі становить понад 17 мільйонів гривень.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

"Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук", — додали в НАБУ.

У лютому 2019 року розслідувальний проєкт Bihus.info опублікував інформацію, згідно з якою Олег Гладковський разом із його сином Ігорем був причетний до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки. П'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського між першим та другим турами президентських виборів 2019 року.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

У грудні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря фігуранту справи "Оптимумспецдеталь" Ігорю Гладковському.

У квітні 2021 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фігуранта справи "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно Гладковського.