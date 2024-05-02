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Нардепа Клочка НАБУ і САП підозрють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень
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Нардепа Клочка НАБУ і САП підозрють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень

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Нардепа Клочка НАБУ і САП підозрють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень
Нардеп Андрій Клочко. УНІАН

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у незаконному збагаченні на суму 11 млн гривень чинного народного депутата України. Йому повідомили про підозру. За даними джерел Суспільного в правоохоронних органах, йдеться народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“За даними слідства, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн”, — повідомили у НАБУ.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz, зазначили у НАБУ.

Як стверджує слідство, аби приховати наявність цього майна, нардеп, повідомили у НАБУ, оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного відбувається за ст. 368-5 КК України, йдеться у повідомленні.

Як повідомили в НАБУ, "злочин викрили після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції".

Клочко — член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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