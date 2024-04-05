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Ситуація з електропостачанням в Донецькій області: чи вимикатимуть сьогодні світло
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Ситуація з електропостачанням в Донецькій області: чи вимикатимуть сьогодні світло

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Електрика в Донецькій області
Енергетик лагодить електромережі в Донецькій області, березень 2024 рік. Фото: ДТЕК Донецькі електромережі

В Донецькій області 5 квітня не діють графіки щодо відключень світла. Відключення електрики на сьогодні не планується.

Про це Суспільному Донбас розповіли у ДТЕК Донецькі електромережі.

Місцеві жителі Костянтинівки та Краматорська Суспільному розповіли, що у їхніх оселях є світло.

Ввечері 4 квітня з 18:00 до 22:00 у шістьох областях України — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях мали застосувати обмеження споживання електроенергії через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в енергосистемі для покриття споживання в окремих регіонах країни, повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Як уточнили Суспільному у пресслужбі ДТЕК Донецькі електромережі, 4 квітня на Донеччині не вводили графіки вимкнень електропостачання.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

3 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

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