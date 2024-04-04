Ввечері 4 квітня з 18:00 до 22:00, у шістьох областях України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00. Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в енергосистемі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", — йдеться у повідомленні.

Тимчасові обмеження постачання електрики будуть застосовані у: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

В "Укренерго" додали, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі (Дніпропетровщина).

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

3 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Якщо у Вас відсутня електрика, поганий інтернет-зв'язок — читайте полегшену версію сайту новин Суспільного.