НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
4 квітня з 18:00 до 22:00 будуть відключати світло у шістьох областях України — "Укренерго"
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаЖиттяЕнергосистема

4 квітня з 18:00 до 22:00 будуть відключати світло у шістьох областях України — "Укренерго"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Електроенергія
Лінія електропередач. УНІАН

Ввечері 4 квітня з 18:00 до 22:00, у шістьох областях України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00. Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в енергосистемі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", — йдеться у повідомленні.

Тимчасові обмеження постачання електрики будуть застосовані у: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

В "Укренерго" додали, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі (Дніпропетровщина).

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

3 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Якщо у Вас відсутня електрика, поганий інтернет-зв'язок — читайте полегшену версію сайту новин Суспільного.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
блекаут харків
Графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 квітня від обленерго
Ремонт електромереж
В Україні без електроенергії залишаються 480 населених пунктів — "Укренерго"
Енергетики відновлюють електропостачання на деокупованих територіях Харківщини
Аварійні вимкнення світла запровадили у Харкові: знеструмлені близько 330 тисяч абонентів
Електрика в Донецькій області
Ситуація з електропостачанням в Донецькій області: чи вимикатимуть сьогодні світло
На початок