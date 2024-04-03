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У березні РФ випустила по Україні понад 400 ракет, 600 "шахедів" і понад 3 тисячі авіабомб — Зеленський
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У березні РФ випустила по Україні понад 400 ракет, 600 "шахедів" і понад 3 тисячі авіабомб — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

У березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Про це 3 квітня розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, різні міста і села України потерпають від терору з боку Росії, і особливо жорстоко росіяни бʼють по прифронтових територіях та прикордонних громадах.

"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що від російських обстрілів мож убезпечитися, якщо Україна отримає більше систем ППО.

"Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами" — сказав Зеленський.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

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