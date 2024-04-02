У ДТЕК показали, як виглядає одна з теплоелектростанцій зсередини після масштабних атак росіян 22 та 29 березня.
Відповідне відео опубліковане на офіційній сторінці Групи ДТЕК у Facebook.
Зазначається, що 80% генеруючих потужностей компанії втрачено, а 5 з 6 наших ТЕС пошкоджено.
"Ситуація надзвичайно важка", — зазначили у ДТЕК.
22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "Шахеда", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС. За тиждень РФ обстріляла Україну майже сотнею ракет та дронів-камікадзе. Через це в семи областях запровадили аварійні відключення електрики.