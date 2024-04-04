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Кудрицький пояснив, як убезпечити енергосистему України від атак Росії: чи вплине це на тарифи
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Кудрицький пояснив, як убезпечити енергосистему України від атак Росії: чи вплине це на тарифи

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Володимир Кудрицький
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Джерело: Ukraine Media Center Odesa

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що єдиним шляхом захистити енергетичну систему від наслідків атак російських окупантів є розосередження виробництва електроенергії по всій території держави.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Зосередження генерації на декількох майданчиках — це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації потужностей", — зазачив Кудрицький.

За словами голови "Укренерго", необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, які будуть більш стійкими до масованих ударів через свою розосередженість. Відповідно, атаки не призведуть до таких тяжких, як нині, наслідків для енергосистеми.

"Сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції — без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування", — розповів посадовець.

Кудрицький поінформував, що енергосистемі потрібна нова теплова генерація — але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо.

Окрім цього, енергосистема потребує газових пікерів (невеликі високоманеврені електростанції, що працюють на газі) та систем накопичення електроенергії, підкреслив голова "Укренерго".

Географічно генерація має бути розосереджена по всій території держави.

Посадовець пояснив, що трансформація енергетичної системи повинна відбутися за кошти приватних інвесторів та завдяки допомозі партнерів. Кудрицький наголосив, що це має збалансувати розрахунки.

Голова "Укренерго" додав, що реформування не повинно перекладатися на плечі населення. Тобто тарифи не повинні збільшуватися.

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