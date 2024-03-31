Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ

Президент Росії Володимир Путін сьогодні 31 березня підписав указ про весняний призов до російської армії, що триватиме з 1 квітня до 15 липня 2024 року.

Відповідний указ опублікуваний на порталі правових актів РФ.

У межах цієї хвилі мобілізації у Росії мобілізують на строкову службу 150 тисяч громадян віком від 18 до 30 років за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року і тих, кому вже виповнилося 27 та 28 років і хто перебуває у запасі.

4 серпня 2023 року Путін підписав указ про підвищення призовного віку з 18 до 30 років із 1 січня 2024 року. Верхня межа призовного віку зрушить із нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на попередньому рівні – 18 років. Спочатку міністр оборони РФ Сергій Шойгу пропонував зрушити нижню планку, встановивши призовний вік 21-30 років, Путін підтримав цю ідею. У такому вигляді Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, але у липні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що було вирішено збільшити лише верхню межу призовного віку. Він стверджував, що "дуже багато хлопців хочуть піти та служити саме у 18 років".

12 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що за останні пів року 270 тисяч людей добровільно підписали контракти з російським Міністерством оборони.

29 вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо проведення осіннього призову на строкову службу в армії з 1 жовтня до 31 грудня.