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Нацполіція зареєструвала понад 114 тисяч злочинів, повʼязаних з агресією РФ — Зеленський
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Нацполіція зареєструвала понад 114 тисяч злочинів, повʼязаних з агресією РФ — Зеленський

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 квітня. ОПУ

Станом на початок квітня тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тисяч злочинів, пов’язаних з агресією Росії.

Про це під час вечірнього звернення 2 квітня сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи конференцію щодо справедливості для України, яка відбувається у Гаазі в Нідерландах.

"У кожній справі треба встановити справедливість. Щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично. Активно працюємо з партнерами і щодо активів держави-терориста та пов’язаних із нею осіб. Усі заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору", — наголосив Зеленський.

Він також подякував Нідерландам за лідерство, всій команді Міжнародного кримінального суду та усім країнам, які працюють разом за відповідним пунктом Української формули миру.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба сьогодні, 2 квітня, прибув до Гааги (Нідерланди) та зустрівся із міністеркою закордонних справ країни Ханке Бряунс Слот. Сторони обговорили кроки для забезпечення справедливого покарання за російські злочини.

Що відомо про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня 2022-го стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

19 січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.

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