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До березня ЄС доставить 520 тисяч артилерійських снарядів — президентка ЄК
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До березня ЄС доставить 520 тисяч артилерійських снарядів — президентка ЄК

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Урсула фон дер Ляєн
Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото: AP Photo/Fermin Rodriguez

Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності і до березня Європейський Союз доставить в Україну 520 тисяч артилерійських снарядів.

Про це на пресконференції сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності на 40%. І ця цифра продовжує зростати. Понад 80 європейських виробників відгукнулися на наш заклик", — сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, контракти на постачання будуть підписані протягом кількох тижнів.

"І ми працюємо з країнами-членами над тим, щоб доставити ці боєприпаси в Україну — чи то з національних запасів, чи то через перенаправлення інших замовлень, чи то за рахунок нових замовлень, як я щойно описала. До березня ми доставимо 520 000 артилерійських снарядів, а до кінця цього року ми більш ніж подвоїмо цю кількість", — сказала президентка ЄК.

Вона також зазначила, що станом на середину лютого країни ЄС підготували 40 500 українських солдатів.

Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка має збільшуватись, і це було предметом сьогоднішньої дискусії.

"Насправді, російське вторгнення також стало тривожним дзвінком для всього Європейського Союзу. Тому, продовжуючи підтримувати Україну, ми також повинні зміцнювати наш власний військовий потенціал. Ми працюємо над тим, щоб вивести нашу оборонну промисловість на новий рівень", — сказала вона.

За словами президентки ЄК, Комісія незабаром представить нову оборонно-промислову стратегію.

"Вона запровадить сильніший європейський вимір у нашій оборонній промисловості. Від планування до закупівель буде забезпечено більшу узгодженість і координацію на рівні ЄС. За допомогою цієї стратегії ми прагнемо перейти від реагування на надзвичайні ситуації до готовності до оборони", — сказала фон дер Ляєн.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

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