Чехія підштовхує країни Європейського Союзу до фінансування 450 тисяч артилерійських снарядів за межами ЄС. Розглядають збройові компанії Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Причина в тому, що Європа не встигне надіслати Києву 1 млн снарядів до березня.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох дипломатів і ще одного джерела, яке знає про перемовини.

У статті ідеться, що коли на початку 2023 року ЄС коригував свої зобов'язання щодо військової допомоги Україні, то Франція як лідер оборонної промисловості ЄС наполягала на, аби субсидії були спрямовані лише на виробництво боєприпасів у Європейському Союзі

Але заклики Чехії підвищують ймовірність, що ЄС таки звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та ПАР. За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, можна співпрацювати з Кореєю як країною з потужним ОПК.

Неєвропейські держави можуть відправити Україні снаряди з власних запасів, натомість отримати від ЄС мільярди доларів компенсації, пише Politico. Одне з джерел видання серед дипломатії назвало цифру у 450 000 боєприпасів. Така кількість снарядів з-за кордону ЄС була оголошена під час неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу у Брюсселі 31 січня.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що до березня Європейський Союз доставить в Україну лише 520 тисяч артилерійських снарядів, але до кінця року, за словами Борреля, — понад мільйон.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.