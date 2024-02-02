НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Politico: Чехія спонукає ЄС профінансувати артснаряди для України за межами Європи
ЧехіяЗброяУКРАЇНАЗброя і технологіїСвітВійнаПолітика

Politico: Чехія спонукає ЄС профінансувати артснаряди для України за межами Європи

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чехія Прапор Чехії
Прапор Чехії. Ілюстративне фото: Getty Images

Чехія підштовхує країни Європейського Союзу до фінансування 450 тисяч артилерійських снарядів за межами ЄС. Розглядають збройові компанії Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Причина в тому, що Європа не встигне надіслати Києву 1 млн снарядів до березня.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох дипломатів і ще одного джерела, яке знає про перемовини.

У статті ідеться, що коли на початку 2023 року ЄС коригував свої зобов'язання щодо військової допомоги Україні, то Франція як лідер оборонної промисловості ЄС наполягала на, аби субсидії були спрямовані лише на виробництво боєприпасів у Європейському Союзі

Але заклики Чехії підвищують ймовірність, що ЄС таки звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та ПАР. За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, можна співпрацювати з Кореєю як країною з потужним ОПК.

Неєвропейські держави можуть відправити Україні снаряди з власних запасів, натомість отримати від ЄС мільярди доларів компенсації, пише Politico. Одне з джерел видання серед дипломатії назвало цифру у 450 000 боєприпасів. Така кількість снарядів з-за кордону ЄС була оголошена під час неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу у Брюсселі 31 січня.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що до березня Європейський Союз доставить в Україну лише 520 тисяч артилерійських снарядів, але до кінця року, за словами Борреля, — понад мільйон.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Яйця яйце
Яйця та птицю з Чехії заборонили ввозити в Україну: причина
Чехія Яна Чернохова та посол США в Чехії Біян Сабет, угода про F-35
Чехія придбає 24 літаки F-35 — це найдорожча її оборонна закупівля
Президент Чехії: Росія — не слабкий противник, а перед виборами в РФ тиск на фронті посилиться
Президент Чехії: Росія — не слабкий противник, а перед виборами в РФ тиск на фронті посилиться
Чехія готує 20 пілотів цивільної авіації для України
Чехія готує 20 пілотів цивільної авіації для України
На початок