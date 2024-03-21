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Польща надасть матеріально-технічну підтримку плану Чехії з постачання снарядів для ЗСУ
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Польща надасть матеріально-технічну підтримку плану Чехії з постачання снарядів для ЗСУ

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Про це на пресконференції в Празі сказав міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає Reuters.

"Ми дуже раді зробити свій внесок не лише фінансово, але й у дуже ефективну логістичну операцію, щоб боєприпаси могли дістатися туди, де вони потрібні на фронті", – сказав він.

Агентство зазначає, що за понад два роки війни з Росією найгострішою потребою для України стали артилерійські боєприпаси.

Також зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Польща стала ключовим центром розподілу поставок в Україну.

Вишеградська група (V4) країн Центральної та Східної Європи розділена щодо військової допомоги Україні, а новий уряд Словаччини приєднався до Угорщини, яка відмовилася брати участь у таких ініціативах.

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

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