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У межах ініціативи Чехії Україна може отримати 1,5 млн снарядів — глава МЗС Ліпавський
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У межах ініціативи Чехії Україна може отримати 1,5 млн снарядів — глава МЗС Ліпавський

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Ян Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, фото: Катерина Шулова, CTK

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у межах ініціативи із закупівлі артбоєприпасів для України можливе постачання 1,5 мільйона снарядів.

Про це дипломат повідомив під час інтерв'ю у Празі, передає Bloomberg.

Ліпавский зазначив, що чеська пропозиція, яка передбачає закупівлю 800 тисяч боєприпасів за межами ЄС, приносить плоди, навіть якщо вкрай необхідні поставки можуть бути зроблені за кілька тижнів.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість мова про 800 тисяч боєприпасів для України — Ред.", — сказав міністр, назвавши цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

Дипломат уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів", — підкреслив Ліпавський.

Однак міністр відмовився називати терміни доставки снарядів до України.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

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