НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів для України
ЧехіяЗброяПОЛЬЩАВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технологіїПолітика

Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів для України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр оборони Польщі Радислав Сікорський заявив, що Польща подвоїть внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це він сказав на пресконференції в Ризі разом зі своїм латвійським колегою Кріш'янісом Карінсом, повідомляє Bloomberg.

Проте Сікорський відмовився озвучити точний обсяг фінансування.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Петр Фіала
Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України: Прага також виділить кошти
На Закарпаття прибув новий міжнародний поїзд "Прага — Чоп"
На Закарпаття прибув новий міжнародний поїзд "Прага — Чоп"
Віктор Медведчук санкції Чехія депутат
Медведчук буде під санкціями в Чехії
МPC Ісландії Б'ярні Бенедиктссон 2 млн євро Україні на боєприпаси
Ісландія вкладе 2 млн євро в ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
На початок