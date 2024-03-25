НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Адвокат госпіталізованого Абдулгазієва закликав російську спостережну комісію прослідкувати за меддопомогою політв'язню
КРИМКримські татариКримські політв’язніОКУПАЦІЯРОСІЯРегіони

Адвокат госпіталізованого Абдулгазієва закликав російську спостережну комісію прослідкувати за меддопомогою політв'язню

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кримський політв'язень Тофік Абдулгазієв
Кримський політв'язень Тофік Абдулгазієв. Фото: Кримська солідарність

Захист кримського політв'язня Тофіка Абдулгазієва, який зараз перебуває у реанімації спеціалізованої туберкульозної лікарні Челябінську в критичному стані з невідомих причин, звернувся до російського омбудсмана та громадсько-спостережної комісії Челябінської області, аби вони посприяли у встановленні діагнозу кримському татарину та наданні належної меддопомоги.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов громадській організації "Кримська солідарність" 25 березня.

Адвокат зробив 24 березня відповідні запити і відправив звернення до російського омбудсмана, Уповноваженого з прав людини в Челябінській області та у відповідні громадсько-спостережні комісії Челябінської області, щоб вони посприяли у встановленні точного діагнозу Абдулгазієва і наданні йому належної медичної екстреної допомоги, якщо це необхідно. Наразі захист очікує офіційних відповідей.

"Я очікую, що громадсько-спостережна комісія в Челябінській області відвідає Тофіка і поставить йому запитання, якщо це можливо, стосовно його стану здоров'я", — зазначив Курбедінов.

Близькі та родичі Абдулгазієва виїхали до Челябінської області в лікарню, де перебуває політв'язень, щоб потрапити на прийом до головлікаря і дізнатися, що необхідно для кримського татарина, щоб йому допомогти.

Крім того, його сім'я планує потрапити до інших посадових осіб, щоб повністю унеможливити варіанти, що йому на нададуть неналежну медичну допомогу, не дадуть необхідних ліків, а також перевірити, чи є в спеціалізованій туберкульозній лікарні спеціалісти, які допоможуть Абдулгазієву.

Що відомо про Тофіка Абдулгазієва

4 травня 2017 року у будинку Тофіка пройшов перший обшук. Тоді він залишився на волі. Після повторного обшуку 27 березня 2019 року Абдулгазієва заарештували за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

У травні 2022 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими п'ятьма роками у в'язниці.

Через рік, у травні 2023 року, Апеляційний військовий суд у Власисі розглянув скаргу захисту на вирок і залишив рішення суду першої інстанції в силі. В липні 2023 року Абдулгазієва етапували у в'язницю Верхньоуральська Челябінської області РФ.

До арешту Тофік Абдулгазієв брав участь у організації заходів для дітей кримських політв'язнів. Був активістом громадського об'єднання «Кримська солідарність», звукооператором, учасником проекту "Кримське дитинство". Також займався передачами продуктів у СІЗО політв'язням, відвідував суди з політично вмотивованих справ, приходив підтримати співвітчизників на обшуки у їхніх будинках.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії"
"10 років окупації та опору Криму": до річниці створення "Крим.Реалії" у Києві відкрилася фотовиставка
Українські діти прибули у табір Бєлгородської області РФ
Крим лідирує за кількістю викрадених Росією дітей — "Альменда"
Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс"
Україна позбавила ЧФ РФ можливості виконувати два з чотирьох головних завдань у цій війні — експерт
Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський"
Десятикратна перевага: експерт розповів про захоплення окупантами ВДК "Костянтин Ольшанський" і деталі його знищення СОУ
На початок