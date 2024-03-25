Захист кримського політв'язня Тофіка Абдулгазієва, який зараз перебуває у реанімації спеціалізованої туберкульозної лікарні Челябінську в критичному стані з невідомих причин, звернувся до російського омбудсмана та громадсько-спостережної комісії Челябінської області, аби вони посприяли у встановленні діагнозу кримському татарину та наданні належної меддопомоги.

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Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов громадській організації "Кримська солідарність" 25 березня.

Адвокат зробив 24 березня відповідні запити і відправив звернення до російського омбудсмана, Уповноваженого з прав людини в Челябінській області та у відповідні громадсько-спостережні комісії Челябінської області, щоб вони посприяли у встановленні точного діагнозу Абдулгазієва і наданні йому належної медичної екстреної допомоги, якщо це необхідно. Наразі захист очікує офіційних відповідей.

"Я очікую, що громадсько-спостережна комісія в Челябінській області відвідає Тофіка і поставить йому запитання, якщо це можливо, стосовно його стану здоров'я", — зазначив Курбедінов.

Близькі та родичі Абдулгазієва виїхали до Челябінської області в лікарню, де перебуває політв'язень, щоб потрапити на прийом до головлікаря і дізнатися, що необхідно для кримського татарина, щоб йому допомогти.

Крім того, його сім'я планує потрапити до інших посадових осіб, щоб повністю унеможливити варіанти, що йому на нададуть неналежну медичну допомогу, не дадуть необхідних ліків, а також перевірити, чи є в спеціалізованій туберкульозній лікарні спеціалісти, які допоможуть Абдулгазієву.

Що відомо про Тофіка Абдулгазієва 4 травня 2017 року у будинку Тофіка пройшов перший обшук. Тоді він залишився на волі. Після повторного обшуку 27 березня 2019 року Абдулгазієва заарештували за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". У травні 2022 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими п'ятьма роками у в'язниці. Через рік, у травні 2023 року, Апеляційний військовий суд у Власисі розглянув скаргу захисту на вирок і залишив рішення суду першої інстанції в силі. В липні 2023 року Абдулгазієва етапували у в'язницю Верхньоуральська Челябінської області РФ. До арешту Тофік Абдулгазієв брав участь у організації заходів для дітей кримських політв'язнів. Був активістом громадського об'єднання «Кримська солідарність», звукооператором, учасником проекту "Кримське дитинство". Також займався передачами продуктів у СІЗО політв'язням, відвідував суди з політично вмотивованих справ, приходив підтримати співвітчизників на обшуки у їхніх будинках.

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