Çelâbinskteki mahsus tuberkulöz hastahanesiniñ reanimatsiyasında belli olmağan sebeplerden kritik alda olğan qırım siyasiy mabüs Tofik Abdulgazievniñ qorçalayıcısı, rus ombudsmanı ve Çelânbinsk vilâyetiniñ cemaat-nezaret eyyetine hitap etti. O, qırımtatar adamına diagnoz qoymağa ve ihtiyac duyğanı tibbiy yardım bermege yardım etmege çağırdı.

Saban ayınıñ 25-inde advokat Emil Kurbedinov bunı "Qırım birdemligi"ne bildirdi.

Saban ayınıñ 24-ünde advokat maqbul vesiqalarnı yazıp rus ombudsmanı, Çelâbinsk vilâyetiniñ insan aqları vekili ve Çelâbinsk vilâyetiniñ maqbul cemaat-nezaret eyyetine yolladı. O,Abdulgazievge diagnoz qoymağa ve ihtiyac duyğanı acele tibbiy yardım bermege yardım etmege çağırdı. Şu anda qorçalayıcı, resmiy cevaptı bekley.

"Men bekleyim ki, Çelâbinsk vilâyetiniñ cemaat-nezaret eyyeti Tofikni ziyaret eter ve mümkün olsa, sağlıq alınan bağlı sual berir", — dep Kurbedinov qayd etti.

Baş ekimden randevu almaq ve qırımtatar adamına yardım etmek içün ne yapmaq kerekligini ögrenmek maqsadınen Abdulgazievniñ aqrabaları ve yaqınları, siyasiy mabüsniñ bulunğanı Çelâbinsk vilâyetiniñ hastahanesine kettiler.

Bundan ğayrı, siyasiy mabüske ihtiyac duyğanı tibbiy yardım ev ilâçlarnı bermeleri ve mahsus tuberkulöz hastahanesinde Abdulgazievge yardım ete bilecek mütehassıslarnıñ olıp-olmağanını ögrenmek içün onıñ ailesi, başqa vekâletli insanlarğa ketip muracaat etmege planlaştıra.

Tofik Abdulgaziev aqqında ne bilemiz 2017 senesi mayıs ayınıñ 4-ünde Tofikniñ evi ilk kere tintildi. O zaman tutulmadı. 2019 senesi saban ayınıñ 27-sinde evi ekinci kere tintilgen soñ Abdulgaziev, Rusiyede yasaqlanğan "Hizb ut-Tahrir" teşkilâtına ait olmağa qabaatlanıp tevqif etildi. 2022 senesi mayıs ayında Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, Tofik Abdugazievğa üküm çıqarıp, sert rejimli müstemlekede 12 senege maküm etti. Müddetniñ ilk beş senesini apishanede keçirmeli. Bir yoldan soñ 2023 senesi mayıs ayında Vlasıstaki Apellâtsiya makemesi, qorçalayıcı tarafnıñ ükümge şikâyetnamesini baqtı ve ükümini deñiştirmeyip qaldırdı. 2023 senesi oraq ayında Abdulgaziev, RFnıñ Çelâbinsk vilâyetiniñ Verhnöuralsktaki apishanege etap etildi. Tevqif etilmeden evel Tofik Abdulgaziev, qırım siyasiy mabüslerniñ balaları içün tedbirlerini teşkil etmege yardım etken edi. "Qırım birdemligi" cemaat birleşmesiniñ faalcisi, ses operatorı, "Qırım balalığı" leyhasınıñ iştirakçisi ed. Bundan ğayrı, siyasiy mabüslerge SİZOğa aşayt mahsulatını yollağan, siyasiy sebeplerden açılan davalarnıñ oturışlarını ziyaret etken, vatandaşlarnıñ evileri tintilgende olarnı destek etmege kelgen edi.

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