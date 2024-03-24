Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Зокрема сторони обговорили продовження оборонної співпраці між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував іспанському уряду за незмінну підтримку України та нещодавні рішення, ухвалені за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", зокрема, за схвалення оборонного пакета для ЗСУ.

Зеленський також висловив подяку Іспанії за прихисток понад 180 тисяч українців, які були змушені залишити домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Він поінформував Санчеса про ситуацію на полі бою, останні масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури України та складну ситуацію в кількох областях України. У цьому контексті сторони обговорили продовження оборонної співпраці двох країн, зокрема посилення української системи ППО з метою захисту неба від повітряних атак з боку Росії.

"Для нас надзвичайно важливо захистити людей та основні промислові центри. Це має вирішальне значення для економіки та повернення людей додому", – наголосив президент.

Зеленський відзначив активну участь Іспанії в реалізації української "формули миру". Політики домовилися про подальшу взаємодію в контексті підготовки інавгураційного Саміту миру, а також спільну роботу з країнами Глобального Півдня. Під час розмови також було приділено увагу питанню підготовки двосторонньої безпекової угоди та узгоджено подальший графік політичних контактів на найближчу перспективу.

4 березня Україна розпочала переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

З якими державами Україна підписала аналогічні безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією.

24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.