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Зеленський: "За цей тиждень Росія застосувала майже 190 ракет і 140 "шахедів" проти України"
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Зеленський: "За цей тиждень Росія застосувала майже 190 ракет і 140 "шахедів" проти України"

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Президент Володимир Зеленський поінформував, що цього тижня Росія випустила по території України майже 190 ракет, 140 ударних дронів, а також майже 700 керованих авіаційних бомб.

Про це глава держави сказав під час звернення 24 березня.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня", — наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі у кількох дрегіонах України тривають відновлювальні роботи після російських ударів у ніч на цю п’ятницю, 22 березня.

"Я вдячний усім, хто працює без перерви в Харкові, щоб повернути людям електрику й тепло. Ситуація дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів – квартир і будинків – у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики. Місцева влада, усі служби, уряд чітко розуміють терміни й технічну основу для нормалізації ситуації. В інших регіонах постачання електрики всім споживачам відновлено. Дякую кожному, хто забезпечив цей результат, і всім у світі, всім нашим партнерам, хто підтримав Україну після такої підлої атаки проти нашої енергетики", — сказав президент.

Зеленський також наголосив, що попри всі виклики, головне – "не втомлюватися, не збавляти активності, не втрачати віри в Україну".

"Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки – наших людей, усіх європейців, усього світу", — сказав він.

Масований удар Росії по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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