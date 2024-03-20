Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що нині триває робота стосовно підписання нових безпекових договорів, у тому числі й зі Сполученими Штатами.

Про це посадовець повідомив на пресконференції з радником глави американської держави із нацбезпеки Джейком Салліваном.

"Ми сьогодні наполегливо працюємо. І думаю, що дуже скоро зможемо підготувати, а наші лідери підписати, угоду зі США. Яка, я впевнений, буде історичною", — зазначив Єрмак.

Керівник ОП вказав, що "це передбачає спілкування у різному форматі".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що безпекова угода зі США може бути підписана тільки після ухвалення продовження фінансування допомоги для України.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.