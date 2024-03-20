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Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єром Індії: про що говорили
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Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єром Індії: про що говорили

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський висловив за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу та активну участь індійських представників у зустрічах на рівні радників.

"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії", — наголосив президент.

Політики також обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом.

"Україна зацікавлена у посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в агроекспорті, у співпраці в авіагалузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією", — вказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський додав, що Україна також вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти.

Своєю чергою Моді на сторінці у соцмережі X поінформував, що в ході дзвінка порушувалося питання стосовно посилення партнерства між державами.

"Індія продовжить надавати гуманітарну допомогу, керуючись нашим підходом, орієнтованим на людей", — додав прем'єр.

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