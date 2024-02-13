Близько половини із 50 танкерів, які потрапили під санкції Сполучених Штатів з жовтня 2023 року, припинили транспортування нафти з Росії.

Про це пише Bloomberg у власному дослідженні.

Зазначається, що після запровадження обмежень, вантаж забрали 18 танкерів, з яких дев'ять були човниковими. Ще стільки ж отримували нафтопродукти у звичному режимі. Ще сім танкерів простоювали до їх включення до списку санкцій. Інші 21 не завантажували нафту.

За останні два місяці 14 танкерів, які перевозили російську нафту до Індії, або дрейфували, або стояли на якорі у водах на схід від Сінгапуру. Майже половина з них, за інформацією видання, розвернулися, не діставшись пункту призначення. Крім того, посилення санкцій призвело до того, що від торгівлі російською нафтою відмовилися грецькі танкери.

У грудні 2023 року США та інші країни "Групи семи" (G7) оголосили про посилення заходів контролю за дотриманням цінової стелі на російську нафту, запровадивши обмеження щодо судноплавних компаній, які перевозять сировину з Росії за ціною, що перевищує 60 доларів за барель. Наприкінці 2023 року під американські обмеження потрапили компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Ліберії, вони керують 50 танкерами, якими володіють російські компанії, зокрема "Совкомфлот".

За даними Bloomberg, минулого року році практично вся російська нафта, постачання якої здійснювалося морем, продавалася за ціною вище від 60 доларів за барель. Для обходу санкцій російські компанії використовують так званий "тіньовий флот" – ці танкери формально ходять під прапорами країн, які не приєдналися до обмежувальних заходів, але насправді перебувають у володінні компаній з РФ.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня 2022 року Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня 2022 року країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня 2002 року ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада 2022 року стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.