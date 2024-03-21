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Ремонти й нове обладнання. У професійному ліцеї з Кропивницького оновлять майстерні
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Ремонти й нове обладнання. У професійному ліцеї з Кропивницького оновлять майстерні

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Учні Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі професії кравець-закрійник
Учениця Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі під час практики на підприємстві "Зорянка". Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі

Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі одержить від держави гроші на оновлення навчальних майстерень. З Кіровоградщини це один заклад, який переміг у конкурсі від Міносвіти за назвою "100 майстерень".

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства. Загалом в Україні визначили 72 заклади. На всіх переможців у сумі виділять 500 мільйонів державних грошей. Ще мають відібрати 28 профтехів, де майстерні оновлять за гроші міжнародних партнерів і бізнесу.

За словами міністра освіти й науки Оксена Лісового, хочуть створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні бракує на ринку праці, й водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти. Це професії для сільського господарства, громадського харчування, машинобудування, будівництва, автомобільного транспорту. За цими напрямками в межах проєкту буде найбільше майстерень.

У Кропивницькому професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі оновлять приміщення, де готують кравців-закрійників. Директорка Людмила Снєжко розповіла Суспільному, що цій професії вчаться 80 учнів.

"Ми подавали проєкт на конкурс і виграли. Це нам дуже потрібно. У нас був перелік новітнього обладнання й інструментарію. Також ми маємо зробити ремонт приміщень, щоб обладнати сучасні класи. Це будуть дві швейні майстерні, кабінет, розкрійна".

На сайті Міносвіти вказали, що сума субвенції становить 4 мільйони 114 тисяч гривень. Ремонти в навчальних майстернях розпочнуться наприкінці весни. Планують підготувати все за літо до наступного навчального року.

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