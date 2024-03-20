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Роботи учнів Кіровоградщини для участі у конкурсі МАН перевіряв штучний інтелект. Деякі відсіяв за плагіат
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Роботи учнів Кіровоградщини для участі у конкурсі МАН перевіряв штучний інтелект. Деякі відсіяв за плагіат

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Учні кропивницької школи
На всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт Малої академії наук Кіровоградщину представлятимуть 64 учні. Суспільне Кропивницький

На всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт Малої академії наук у 2024 році Кіровоградську область представлятимуть 64 учні. Роботи для участі перевіряв штучний інтелект, який відсіяв 10% за плагіат.

Про це розповіла під час брифінгу директорка департаменту освіти Ельза Лещенко.

Учасники конкурсу — учні 9-11 класів. На розгляд оргкомітету подали 340 робіт. Якщо дослідження було менш як на 50% унікальне, штучний інтелект не розглядав такі роботи.

Науково-дослідну роботу учні могли писати з 12 напрямків. Це літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство, філологія, філософія та суспільствознавство, історія, науки про Землю, інженерія та матеріалознавство, інформаційні технології, математика, фізика й астрономія, економіка, хімія та біологія, екологія та аграрні науки.

Наступний, третій етап конкурсу-захисту відбудеться з 7 по 15 травня цього року у Києві. Спочатку учні захищали роботу на міському або районному рівні, потім — на обласному.

До Києва на захист своїх робіт поїдуть 16 учнів з Кропивницького району, по одному з Голованівського та Олександрійського та 40 учнів з комунального закладу "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат".

Всього роботи подавали учні з 45 громад Кіровоградської області.

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