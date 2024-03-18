Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами засідання Ради міністрів ЄС, у якому також взяв участь глава української дипломатії Дмитро Кулеба.

Зокрема Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України. Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", — сказав міністр.

Кулеба наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що президент Володимир Путін прагне розширювати агресію й додав, що підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

Глава МЗС України підкреслив, що українські військові зараз є єдиною лінією європейської оборони проти "агресивної путінської Росії", яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців.

"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", – сказав він.

Міністр також зазначив, що Україна виконала усі 4 кроки, визначені Єврокомісією у межах пакета розширення. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для практичного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Кулеба також наголосив на необхідності посилити санкційний тиск проти РФ, синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі та закрити всі лазівки для експорту товарів подвійного призначення в Росію, які вона використовує для виробництва зброї.

Окремо очільник МЗС привітав ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.

Наприкінці свого виступу Дмитро Кулеба закликав союзників "вірити у перемогу України" та підкреслив, що "наша держава довела свою спроможність нищити противника та перемагати на полі бою", коли вона має необхідні для цього засоби та ресурси.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого 2023 року уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.