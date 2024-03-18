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Кабмін схвалив документ для реалізації програми фіндопомоги від ЄС на €50 млрд
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Кабмін схвалив документ для реалізації програми фіндопомоги від ЄС на €50 млрд

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Засідання уряду. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів ухвалив План для Ukraine Facility – документ, необхідний для реалізації чотирирічної програми фінансової підтримки України від ЄС на 50 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Виконавши їх, Україна зможе отримати близько 16 млрд євро вже цього року.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", – зазначив прем'єр

За словами Шмигаля, План розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС. Найближчим часом документ буде переданий на розгляд Єврокомісії.

1 лютого 27 лідерів держав-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

6 лютого президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.

28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

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