Більше ніж 1790 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 14 березня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 535 дітей загинули та понад 1255 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 338, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 122, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

13 березня внаслідок обстрілу військом РФ м. Суми постраждала 14-річна дівчинка.