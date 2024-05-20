Російська армія безпілотниками атакувала Львівську область, спецслужби віднайшли літак, який розбився з президентом Ірану та вплив потепління на енергетику — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 20 травня.

Вибухи на Львівщині

Російські війська двічі за ніч атакували Львівську область. Близько четвертої години керівник ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в регіоні. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.

Згодом армія РФ знову атакувала область безпілотниками. О пів на шосту Козицький вдруге за ніч повідомив про роботу протиповітряної оборони в регіоні.

Розбитий літак з президентом Ірану — знайшли

Командування Корпусу вартових ісламської революції Східного Азербайджану повідомило, що нібито виявило уламки вертольота, який зазнав катастрофи під час перевезення президента Ібрагіма Раїсі та його делегації. Турецьке агентство Anadolu пише, що безпілотник знайшов пляму теплового випромінювання на схилі гори.

Інформаційна агенція Ірану IRNA опублікувала заяву командування Стражів революції Східного Азербайджану. У ній йдеться, що з місця аварії отримали сигнал з мобільного телефона одного з членів екіпажу. До району катастрофи направлені рятувальники та військові. Інформації щодо пасажирів та екіпажу вертольота поки немає.

Згодом глава Червоного пів місяця Ірану Пір Хосейн Коліванд заявив на державному телебаченні, що знайшли уламки та прямують до них. Вертоліт згорів повністю із всіма пасажирами.

Контекст: на північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку у гірському масиві. В регіон направлено близько 240 рятувальників Червоного Півмісяця, а також підрозділи іранської армії.

Потепління змінило ситуацію в енергетиці

Потепління вплинуло на ситуацію в енергосистемі в Україні. До того ж це може вплинути на частоту вимкнення світла, сказав голова правління "Укренерго" Кудрицький.

За його словами, повністю уникнути вимкнень електроенергії в Україні поки не вдасться, оскільки енергетики вимушені обмежувати постачання електрики упродовж місяців як влітку, так восени і взимку.

Вимкнення світла будуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації, сказав Кудрицький.

Доповнення: в "Укренерго" повідомили, що в понеділок 20 травня з 18:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії в усіх регіонах України.

Токіо та Сеул планують відновити обміни військовими

Уряди Японії та Південної Кореї мають намір відновити обміни між військовими двох країн, які були зупинені після інциденту у грудні 2018 року, пише газета Yomiuri.

Сторони узгоджують зустрічі міністрів оборони двох країн у ході конференції з безпеки в Азії, яка відбудеться у Сінгапурі з 31 травня до 2 червня. До неї сторони можуть підготувати документ про заходи, спрямовані на запобігання у майбутньому інцидентам, подібним до того, що трапився у 2018 році.

Контекст: 20 грудня 2018 року корабель Військово-морських сил Південної Кореї захопив японський патрульний літак радаром. У відповідь на звинувачення з боку Токіо в тому, що японський літак був захоплений південнокорейським радаром управління збройовими системами, у Сеулі заперечували цей факт і звинувачували японську сторону в тому, що літак підлетів надто близько до корабля ВМС Південної Кореї.