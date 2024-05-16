З нового навчального року 2024/25 змінюється максимальна наповнюваність класів початкової школи. Учнів має бути не менше ніж 5 та не більше ніж 24. В умовах воєнного стану це складно, у батьків виникають питання. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов попросив МОН надати роз'яснення.

Про це написала пресслужба офісу уповноваженого.

Нові правила передбачають оновлення до Закону про повну загальну середню освіту.

Максимальна наповнюваність початкових класів, які розпочали навчання у попередніх навчальних роках, залишається незмінною, бо новий закон не має зворотної дії. Тобто теперішні 2-4 класи Нової української школи переформатовувати не потрібно, у них може навчатися більш як 24 учні. Максимум 24 учні мають бути лише в перших класах, до яких зараз триває набір.

Проте на думку освітнього омбудсмена, наразі втілення в умовах воєнного стану норми про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні з 1 вересня 2024 року є досить складним. Терміни реалізації надто короткі, є багато проблемних запитань та бракує фінансування. Тому освітній омбудсмен надіслав запит до Міністерства освіти і науки України з проханням надати роз’яснення щодо низки питань: