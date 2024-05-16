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У 1 класі не більше 24 учнів: освітній омбудсмен розповів про проблеми нового закону
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У 1 класі не більше 24 учнів: освітній омбудсмен розповів про проблеми нового закону

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Не більше 24 учнів у перших класах: проблеми
Урок у класі на Полтавщині. Фото: Суспільне Полтава

З нового навчального року 2024/25 змінюється максимальна наповнюваність класів початкової школи. Учнів має бути не менше ніж 5 та не більше ніж 24. В умовах воєнного стану це складно, у батьків виникають питання. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов попросив МОН надати роз'яснення.

Про це написала пресслужба офісу уповноваженого.

Нові правила передбачають оновлення до Закону про повну загальну середню освіту.

Максимальна наповнюваність початкових класів, які розпочали навчання у попередніх навчальних роках, залишається незмінною, бо новий закон не має зворотної дії. Тобто теперішні 2-4 класи Нової української школи переформатовувати не потрібно, у них може навчатися більш як 24 учні. Максимум 24 учні мають бути лише в перших класах, до яких зараз триває набір.

Проте на думку освітнього омбудсмена, наразі втілення в умовах воєнного стану норми про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні з 1 вересня 2024 року є досить складним. Терміни реалізації надто короткі, є багато проблемних запитань та бракує фінансування. Тому освітній омбудсмен надіслав запит до Міністерства освіти і науки України з проханням надати роз’яснення щодо низки питань:

  • у перших класах з очною формою навчання не може навчатися більше ніж 24 учні, а в класах з дистанційною формою навчання на період воєнного стану — може. Але що тоді робити в школах зі змішаною формою?
  • Як здійснювати поділ на групи 1-х класів, якщо там 24 учні, а наказом МОН можливий поділ лише більш як 27 учнів у класі? Ідеться про поділ на окремі предмети, курси, міжкласні групи — часто так ділять клас для вивчення іноземної.
  • Наразі формула розподілу освітньої субвенції не враховує зміни щодо нової максимальної наповнюваності 1-х класів у 24 учні.
  • зменшення наповнюваності перших класів може потребує додаткового фінансування — на більшу кількість приміщень, матеріально-технічне забезпечення, ремонт, меблі, обладнання тощо, заробітну плату педагогам та іншим працівникам.
  • У сільській місцевості може постати проблема, якщо максимальна кількість першокласників — 27 дітей, а відкрити два класи з умовною кількістю 14 та 13 осіб громада фінансової спроможності немає.

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