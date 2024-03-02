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"Танкістів багато не буває". Учасник бойових дій з Кропивницького мріє повернутись на фронт
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"Танкістів багато не буває". Учасник бойових дій з Кропивницького мріє повернутись на фронт

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Кропивничанин Олег Євдокимов двічі, з 2017 по 2022 рік, підписував контракт зі Збройними силами України. Був командиром танка. Після інфаркту, який стався на полігоні після виконання завдання та лікування, чоловіка за станом здоров’я зняли з обліку. Нині він шукає, чим зайнятись у тиловому місті, щоб бути корисним та мріє повернутися на фронт.

Олег Євдокимов після п’яти років військової служби та хвороби — відновлюється в реабілітаційному центрі та шукає, чим зайнятись у цивільному житті. Суспільному розповів, гострий інфаркт, стався на полігоні після виконання завдання.

"У мене стався інфаркт, після якого сказали, що вистачить з тебе поранень, контузій. Зняли з обліку за станом здоров’я. Операцію робили, ставили стент".

На фронт просився у 2014 році, коли почалась російсько-українська війна.

"Тоді набирали десантників, спецназ, а мені у військкоматі сказали: "почекайте".

Спроб було декілька, не брали. Тоді пішов рити окопи вздовж лінії фронту.

"З кінця 2014 року я вже копав. Але це була не служба. Ми починали з Запорізької області, потім в Донецьку перейшли, по полях рили. 30 км від Волновахи вже були".

У 2017 році підписав контракт з ЗСУ. За направленням відправили служити у 25 окрему повітряну бригаду в танкову роту.

"Спочатку в "Десну" поступив. Вивчився на танкіста. У нас був пілотний проєкт – взаємозамінний екіпаж, тобто кожен може бути і механіком, і командиром, щоб змогли підмінити один одного".

Після повномасштабного вторгнення Росії вступив до територіальної оборони. Обіймав посаду командира взводу технічного забезпечення.

"А потім ця бригада вже стала військовою. Почали перевіряти на військову здатність, ВЛК і виявилося, що я знятий з обліку і мені довелося звільнятися знову".

До війни чоловік працював в автомайстерні. Нині колишній танкіст здобуває вищу освіту за спеціальністю "політологія" і мріє повернутись на військову службу.

Вважає: танкістів багато не буває.

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