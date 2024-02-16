Авдіївський фронт після відходу Сил оборони з міста: що відомо на 24 лютого

20 кілометрів пішки: прикордонник розповів про вихід з Авдіївки

Боєць Волинського прикордонного загону Дмитро під час виходу з Авдіївки був старшим однієї з груп прикордонників. Разом із побратимами він пройшов пішки майже 20 кілометрів.

Розповідь прикордонника про шлях до точки евакуації опублікували на сторінці Держприкордонслужби.

В останні дні у Авдіївці прикордонники зайняли точку у підвалі 14-поверхівки. Коли отримали наказ про відступ, на збори мали 5 хвилин.

"Маршрут проклали по карті, рухалися малими групами по 3-4 людини, тому що вогонь по нас вели беззупинно, — пригадує Дмитро. — На одній з ділянок я впав, а прямо перед обличчям лежала протитанкова міна. Я хлопцям крикнув: "стій", повернув голову, а там все поле було заміноване".

Його завданням, каже прикордонник, було довести без втрат побратимів до точки евакуації. Подолавши декілька кілометрів бійці викинули наплічники з речами, залишили з собою лише зрою та боєприпаси. Вибиралися перебіжками, від укриття до укриття.

Група Дмитра прийшла до місця, де на бійців чекав броньований транспорт, без втрат. Дорогою до них доєдналися ще понад десять українських військових.

Після 20-кілометрового маршу Дмитро разом із іншими прикордонниками мав кількаденний відпочинок. Зараз, каже він, готовий далі стримувати натиск російських військ на Авдіївському напрямку.