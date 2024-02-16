Авдіївський фронт після відходу Сил оборони з міста: що відомо на 24 лютого

Авдіївка — місто за 13 кілометрів від окупованого росіянами Донецька. Всі роки війни поблизу міста проходила лінія фронту. З 10 жовтня 2023 року російські війська почали штурмувати Авдіївку колонами техніки. Цей етап боїв за місто назвали "великий наступ на Авдіївку". На початку лютого він сягнув кульмінації: 8 лютого військові підтвердили, що точаться міські бої. Українська армія продовжувала битися за місто, гарнізон підсилили підрозділами 3-ї штурмової бригади, також виділили додаткові боєприпаси. 17 лютого військове командування ухвалило рішення вивести підрозділи з Авдіївки, зайняти оборону на підготовлених рубежах.
На 14 лютого Авдіївці залишались 926 жителів.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 11 атак російської армії
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"Російські військові атакували в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області. Армія РФ завдала авіаційні удари в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка Донецької області", — розповіли у Генштабі.
В штабі зазначили, що артилерійських та мінометних обстрілів російських військ зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Невельське Донецької області.
Після окупації Авдіївки російські військові постійно штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку
Про це в марафоні "Єдині новини" розповів офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Вночі російські війська підтягуються до своїх спостережних пунктів, де їх чекають ті, хто вказує бійцям РФ маршрути, куди їм далі йти, а зранку російські військові починають штурмувати", — уточнив Сергій Цехоцький.
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Сили оборони відбили 13 атак на Авдіївському напрямку
Про це повідомив у ранковому зведенні 24 лютого Генштаб ЗСУ.
"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбиті 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське", — йдеться у повідомленні Генштабу.
20 кілометрів пішки: прикордонник розповів про вихід з Авдіївки
Боєць Волинського прикордонного загону Дмитро під час виходу з Авдіївки був старшим однієї з груп прикордонників. Разом із побратимами він пройшов пішки майже 20 кілометрів.
Розповідь прикордонника про шлях до точки евакуації опублікували на сторінці Держприкордонслужби.
В останні дні у Авдіївці прикордонники зайняли точку у підвалі 14-поверхівки. Коли отримали наказ про відступ, на збори мали 5 хвилин.
"Маршрут проклали по карті, рухалися малими групами по 3-4 людини, тому що вогонь по нас вели беззупинно, — пригадує Дмитро. — На одній з ділянок я впав, а прямо перед обличчям лежала протитанкова міна. Я хлопцям крикнув: "стій", повернув голову, а там все поле було заміноване".
Його завданням, каже прикордонник, було довести без втрат побратимів до точки евакуації. Подолавши декілька кілометрів бійці викинули наплічники з речами, залишили з собою лише зрою та боєприпаси. Вибиралися перебіжками, від укриття до укриття.
Група Дмитра прийшла до місця, де на бійців чекав броньований транспорт, без втрат. Дорогою до них доєдналися ще понад десять українських військових.
Після 20-кілометрового маршу Дмитро разом із іншими прикордонниками мав кількаденний відпочинок. Зараз, каже він, готовий далі стримувати натиск російських військ на Авдіївському напрямку.
Перше відео у бою Abrams — з-під Авдіївки
Кадри застосування танку Abrams на Авдіївському напрямку показала 47-ма бригада. Понад місяць військовослужбовці воюють на американських танках.
Українські військові відбили десять атак армії РФ на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку українські військові відбили десять штурмів російських окупаційних військ в районі Орлівки, Сєверного, Первомайського та Невельського. Про це у ранковому зведенні 23 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
Сили оборони відбили сім атак на Авдіївському напрямку
Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
"На Авдіївському напрямку відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське".
Авіаційних ударів сили РФ завдали в районах населених пунктів Бердичі, Семенівки, Орлівки, Ласточкиного, Тоненького, додали у штабі.
Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів:
- Бердичі, Семенівка, Сєверне і Нетайлове.
Начальник Авдіївської адміністрації Віталій Барабаш: "Ніби руку відрізали"
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш вперше після відходу Сил оборони з Авдіївки публічно відреагував на захоплення росіянами міста. Він подякував українським оборонцям — всім бригадам, які боронили Авдіївку з 2014 року.
"Так, Авдос, пав, на жаль. Таке відчуття, ніби щось відрізали руку, ногу, втратив близьку людину. Але ж життя хлопців дорожче за будь-що. Хотів би подякувати тим підрозділам, які відбивали місто в 2014 році і тримали його", — сказав Барабаш у відео, яке опублікував у Telegram.
Армія РФ продовжує перегрупування в районі Авдіївки
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський.
"Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції", — йдеться у його повідомленні.
Ситуація під Авдіївкою на ділянці 3-ї штурмової: армія РФ висадила десант впритул до окопів
Армія РФ продовжує спроби наступати під Авдіївкою та висаджує десант, повідомили у 3 ОДШБр.
"У спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів. Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток — 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту", — розповіли у бригаді.
Більшість російських військових українські штурмовки ліквідували. У бригаді підсумували, що за ніч на 22 лютого 10 підрозділів Третьої штурмової:
- вбили 35 російських військових,
- полонили — дев’ять.
Сили оборони відбили 19 російських окупаційних військ на Авдіївському напрямку
Сили оборони відбили 19 російських окупаційних військ на Авдіївському напрямку. Про це у ранковому зведенні 22 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
Російські війська атакували позиції українських військових в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
Від початку доби 21 лютого українські військові відбили 12 атак армії РФ на Авдіївському напрямку
Про це в ефірі "Єдині новини" речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Атаки були в районах сіл Степове, Ласточкіне, Первомайське та Невельське. За сьогодні були авіційні удари в районах Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка та Ласточкіне", — уточнив Лиховій.
В ОСУВ "Таврія" прокоментували статтю NYT щодо кількості українських військових, які могли потрапити в полон в Авдіївці
Напередодні в американському виданні The New York Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників та двох солдатів з'явилась публікація щодо кількості українських військових, які могли потрапити в полон у боях за Авдіївку. Ця кількість не збігається заявою командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є неправдивою, повідомив в ефірі "Єдині новини" речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Нас неприємно вразила публікація в The New York Times щодо кількості українських військових, які могли потрапити в боях за Авдіївку, бо ми давали коментар с цього приводу, який був обґрунтований, здавалось, що все логічно має стати на свої місця. Не знаю, чи свідомо автори цього видання поширили російський наратив, без обґрунтування. Ті джерела, на які вони посилаються, це не фактаж таких людей немає", — зазначив Лиховій.
За його словами, під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції, Збройні сили України не приховували та не заперечували того факту, що деяка кількість військових не вийшла на зв'язок.
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З Авдіївки почали перекидати вцілілі російські підрозділи на інші ділянки фронту
Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"На Авдіївському напрямку російські військові будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил. Складна ситуація очікується і на інших напрямках. З Авдіївки почали перекидати вцілілі підрозділи російських військ на інші ділянки фронту. В цілому нас чекають дуже складні бої", — уточнив військовий.
На його думку, найближчим часом, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку.
ЗСУ відбили 13 російських атак на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 13 атак армії РФ протягом 20 лютого.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ зранку 21 лютого.
"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбиті 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області", — йдеться у повідомленні Генштабу.
Російська армія шукає прогалини в українській обороні, яка створена в кількох ешелонах після виходу з Авдіївки
Про це в ефірі "Єдині новини" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Очевидно, що відбувається відбуваються певної частини перекидання певної частини особового складу противника, який брав участь у Авдіївській операції", — розповів Лиховій.
За його словами, від початку доби українські військові відбили 10 атак російських військ в районах Степового, Ласточкиного, Северне та Невельське на захід від Авдіївки.
Уповноважений ВРУ з прав людини звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу українських воїнів в Авдіївці
Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ задля з'ясування всіх обставин розстрілу українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.
Про це він повідомив 20 лютого у Telegram.
Він зазначив, що родини українських воїнів розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли окупанти. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.
ЗСУ відбили дев'ять російських атак на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку українські військові відбили дев'ять атак армії РФ 19 лютого, повідомили у Генштабі ЗСУ 20 лютого.
За даними Генштабу, військо РФ атакувало біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Авдіївському напрямку військо РФ намагається наступати малими штурмовими групами, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Проводять розвідку боєм: яка тактика російських військ в районі Адіївки сьогодні
Про ситуацію на Авдіївському напрямку в етері "Суспільне. Спротив" розказав речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
"Схоже на те, що вони намагаються провести розвідку боєм, щоб виявити слабкі місця у лінії оборони, щоб сформувати свої подальші плани. Але наразі більша частина їх зайняти тим, що вони намагаються побудувати свої лінії оборони. Тому що ми зробили таким чином, щоб ви відійшли до ліній оборони. Відповідно вони мають не дуже хороші позиції. У них немає висот, яких вони хотіли", — розказав речник.
Він зауважив, що російські сили наразі перегруповуються і відновлюються, адже понесли великі втрати. Окрім того, додав, що йдеться про втрати у регулярних військах, які не так легко швидко поповнити, як російські підрозділи укомплектовані ув'язненими.
Кількість атак російських військ зменшилась
"Росіяни проводять перегрупування, вони досягли своїх тактичних цілей. Зараз в Авдіївці вони проводять зачистку. Ймовірно, вони будуть перекидати частину підрозділів на інші напрямки. Але поки пройшов досить короткий час, щоб це відбулося", — у телемарафоні "Єдині новини" розказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його інформацією, ситуація на Авдіївському напрямку контрольована. Він нагадав, що Сили оборони відійшли на нову лінію оборони, яка "завчасно була підготовлена та фортифікована на кількох рівнях".
"Ситуація контрольована, противник зализує рани та намагається проводити наступальні дії на інших напрямках крім Авдіївського напрямку, де кількість атак значно зменшилась. Також значно зменшилась активність ворожої артилерії та авіації", — додав речник ОСУВ "Таврія".
Бійці 110 ОМБр здалися в полон за домовленностями: подробиці щодо позиції "Зеніт" в Авдіївці від бригади
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що була домовленість із російською стороною про здачу в полон, евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", і подальший обмін, а натомість розстріляли їх.
Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.
Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати, опорний пункт "Зеніт" був повністю оточений, додали у бригаді. Тому вирішили домовитись із російською стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, розповіли у бригаді.
"Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу. Збройні сили РФ – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених".
"Це страта": Лубінець про відео із розстрілом українських військовополонених в Авдіївці
Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео із розстрілами українських військових солдатами армії РФ в Авдіївці та поблизу села Веселе на Донеччині. Він назвав дії російських військових стратою.
"Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Розстріл військовополонених — воєнний злочин", — написав Лубінець у Telegram.
Військовий Біляк розповів про ситуацію перед відходом з Авдіївки та евакуацію поранених
Військовослужбовець 110 бригади Віктор Біляк, який обороняв Авдіївку, розповів про відхід з позицій у місті. За його словами, він перебував на позиції "Зеніт" разом із військовими, яких не було змоги евакуювати.
"Ситуація у нас була складна, так як фактично логістика буде обрізана. Навіть якби ми не відступали, просто запасів води у нас би лишалось на якусь добу. І все одно ми мусили б прориватися в даній ситуації", — описав ситуацію Віктор Біляк в етері "Суспільне. Спротив".
Також, додав він через постійні обстріли не було змоги евакуювати поранених бійців: у чотирьох військових були поранення, через які вони не могли самостійно ходити.
"Чотирьох військовослужбовців поранило багатьма уламковими пораненнями до того стану, що ходити вони більше самостійно не могли. Мала приїхати БМП і забрати, ми всі останнього на це надіялись, але цього відбулось"
Українські військові вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу без втрат
Про успішний вихід з Авдіївського коксохімічного заводу українських військових повідомили в пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади.
"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!" — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби бригади, російські окупаційні війська з 3 жовтня 2023 року намагались захопити Авдіївський коксохімічний завод, застосовуючи тактику "м'ясних штурмів".
"Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах. Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь!" — додали у пресслужбі.
Наразі підрозділи 47-ї ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках.
В Авдіївці військові 3-ї ОШБр певний час були в повному оточені, але змогли вийти — Жорін
Під час боїв за Авдіївку військовослужбовці 3-ї Окремої штурмової бригади були у повному оточені, але змогли вийти.
Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", — написав він.
За його інформацією, на території Авдіївському коксохімічному заводі українських військових також не залишилось
"Майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму", — додав Жорін.
Армія РФ атакувала поблизу Ласточкиного, Первомайського та Новобахмутівки
На Авдіївському напрямку українські військові відбили п'ять атак армії РФ біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.
Про це у ранковому зведенні 19 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
Імовірний розстріл військовополонених в Авдіївці: СБУ почала розслідування
За фактом імовірно розстрілу беззбройних українських військовополонених в Авдіївці СБУ почало розслідування. Справу кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про імовірний розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
"Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію", — додали у прокуратурі.
Досудове розслідування веде ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Три атаки поблизу Ласточкиного та Первомайського: Авдіївський напрямок ввечері 18 лютого
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії Росії в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Військо РФ, додали у штабі завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів:
- Желанне, Орлівка, Семенівка Донецької області.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.
В ОСУВ "Таврія" відповіли щодо ймовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці
В ОСУВ "Таврія" інформацію щодо імовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці з'ясовують, наразі немає можливості підтвердити їх або спростувати.
Про це Суспільному заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Немає спростування або підтвердження. Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність", — заявив Лиховій у коментарі Суспільному.
18 лютого проєкт DeepState опублікував інформацію, що нібито шестеро полонених українських військових були розстріляні в Авдіївці на позиції "Музей" ("Зеніт").
Видання "СлідствоInfo" попублікувало матеріал зі свідченнями матері, дружини і сестри трьох українських військових, які перебували на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Як йдеться у статті, жінки впізнали чоловіків у відео з російських пабліків, де видно убитих у формі ЗСУ. У матеріалі наводять свідчення жінок щодо того, що військові на позиції "Зеніт" чекали на евакуацію, а потім потрапили у полон.
Всі підрозділи Сил оборони, які були під загрозою оточення, виведені з міста — ОСУВ "Таврія"
Всі українські підрозділи, які опинились під загрозою оточення на Авдіївському напрямку, виведені на нові позиції. Вони продовжують виконувати бойові задачі.
Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині ніовини".
"Біля Авдіївки всі підрозділи Сили оборони, які перебували під загрозою блокування, виведені на нові більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання, вони стоять на заваді подальшого просування ворога. Позиції були підготовлені, здійснена фортифікація", — розказав він.
Лиховій додав, що наразі він не може назвати кількість українських військових, які потрапили в полон під час виходу з Авдіївки.
"Під час виходу з Авдіївки у тих важких обставинах, деяка частина українських військовослужбовців потрапили у полон. Поки ми не можемо говорити про кількість, бо зараз відбувається верифікація. Є втрати, але вони у тих обставинах були мінімальні", — зазначив він.
Також речник додав, що наразі Україна звернулась до міжнародних інституцій та країн-посередників щодо сприяння обміну полоненими.
За чотири місяці боїв за Авдіївку армія РФ втратила майже 50 тисяч солдатів — Тарнавський
Про це у Telegram командувач повідомив оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - написав він.
Так, за його інформацією, у період з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року втрати російських військ на Авдіївському напрямку склали:
- особового складу – 47 186 осіб;
- ️танки – 364;
- ️артилерійські системи – 248;
- ️бойові бронемашини – 748;
- ️літаки – 5;
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак російських окупаційних військ
Про це у ранковому зведенні 18 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
"В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області", — йдеться у ранковому зведенні.
Після передислокації Третьої штурмової в Авдіївку російські військові втратили понад п'ять тисяч своїх бійців
З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку, вони завдали втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. За цей час армія РФ втратила понад п'ять тисяч вбитими та пораненими своїх бійців та понад 20 одиниць бронетехніки, розповіли у бригаді.
"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", — розповіли у бригаді.
Збройні сили України продовжують контролювати значну частину Авдіївки
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, сержант Єгор Фірсов.
"Бої тривають, російська армія вчора та сьогодні зазнає колосальних втрат попри те, що вони беруть частину Авдіївки. Для розуміння, на певних ділянках, це не лише одна Авдіївка, це малесенька ділянка, за вчора українські військові могли знищити сотню бійців РФ. На позиції, яку займали 12 наших бійців. Спаленої техніки ворога величезна кількість. Значну частину Авдіївки наші ЗС продовжують контролювати", — уточнив Єгор Фірсов.
За його словами, було оперативне рішення з частини міста вивели наші війська, щоб українські військові не потрапили в оточення.
Про переваги російських військових у боях за Авдіївку читайте у матеріалі.
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Умєров розповів, які уроки винесла Україна щодо боїв за Авдіївку
Україна винесла уроки щодо боїв за Авдіївку. Потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб російські військові не могли застосовувати керовані авіаційні бомби, також потрібні засоби далекого ураження для нищення російських складів та потрібні артилерійські снаряди.
Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров.
"Працюємо над цим постійно. Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне. Авдіївку — повернемо", — написав Умеров у Facebook.
Які бригади забезпечували евакуаційний коридор під час відходу українських військових з Авдіївки
Спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор під час наказу про скоординований відхід основних сил.
Про це повідомили у ГУР.
"Спецпризначенці Головного управління розвідки у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян", — йдеться у повідомленні ГУР.
У розвідці додали, що наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування російських військ.
Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Це дані за добу.
Операція з виведення військ з Авдіївки триває
Станом на 13 годину 17 лютого операція з виводу українських військ з Авдіївки триває.
Про це сказав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"Вихід з Авдіївки — це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації. Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої", — йдеться в повідомленні Жоріна.
Третій штурмовій вдалось зберегти більшість свого особового складу, водночас бійці бригади ліквідували тисячі російських бойовиків та техніки під час боїв за Авдіївку, проінформував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
Певна кількість українських воїнів потрапила в російський полон
Під час виходу з Авдіївки на заключному етапі операції, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під тиском переважаючих сил російської армії.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Він зазначив, що при виході українських підрозділів з Авдіївки, артилеристи виконали майже 400 вогневих завдань, водночас наразі українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.
"Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 21 одиницю (не враховуючи БпЛА). Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", — розказав Тарнавський.
Зокрема це:
- 2 танки,
- 11 бойових бронемашин,
- 4 артсистеми,
- 1 ПТРК,
- 3 автомобілі.
У "м’ясних штурмах" Авдіївки брав участь російський спецназ
Через втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до "м’ясних штурмів" елітні підрозділи Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ.
Про це повідомили у Центрі нацспротиву.
"Через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів гру до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи ГРУ ГШ ЗС РФ. Російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях", — йдеться у повідомленні.
"Відійшли, щоб повернутися і завдати сильнішого удару": командир 3 ОШБр про вихід з Авдіївки
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що українські бійці відійшли з Авдіївки на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.
Його заява опублікована у Telegram бригади.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Бій триває", — сказав Білецький.
Українські бійці на Авдіївському напрямку минулої доби відбили 43 російські атаки
На Авдіївському напрямку українські військові протягом 16 лютого відбили 43 атаки, повідомили у Генштабі ЗСУ.
"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбиті 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні Генштабу.
Українські військові виходять з Авдіївки: повідомлення Тарнавського і Сирського
Сили оборони виводять з Авдіївки, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".
Сирський зауважив, що українські військові нанесли силам РФ значні втрати в живій силі та техніці.
"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", — написав Головнокомандувач.
Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський написав, що українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. "Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", — йдеться у повідомленні.
Сили оборони
Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.
Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.
Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
Життя військовослужбовців — найвища цінність.
Авдіївку ми все одно повернемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Російські окупанти розгортають морги у покинутих школах біля Донецька через втрати під Авдіївкою — Центр нацспротиву
Російські окупанти розміщують тіла своїх бійців у закинутих приміщеннях шкіл біля Донецька. Морги у Донецьку переповнені через велику кількість штурмів росіян на Авдіївському напрямку, повідомили у Нацспротиві.
"Водночас в напрямку самої Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни", — уточнили у центрі.
Також за інформацією від підпілля, втрати росіян під Авдіївкою одні з найбільших за час повномасштабного вторгнення: особовий склад деморалізований.
Пожежа на Авдіївському коксохімі
Через російські обстріли на складі Авдіївського коксохімічного заводу зайнялась цистерна із залишками нафталіну та бітумної смоли, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Українські військові відбили 30 атак від початку доби. Тривають бої в межах Авдіївки — командувач ОСУВ "Таврія"
Станом на 21 годину у межах Авдіївки тривають важкі бої. Російські війська хочуть протиснути нашу оборону. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, від початку доби в районі Авдіївки українські військові відбили більш ніж 30 атак армії РФ.
"Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське тощо", — уточнив Тарнавський.
Олександр Тарнавський розповів, що евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється.
"На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки", — додав Тарнавський.
Командувач зазначив, що левова частина втрат російських військ на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку.
За його словами, лише з початку року втрати армії РФ на цьому напрямку склали 20 018 бійців, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня - 15 лютого 2024 р.).
Під час відходу декілька українських бійців потрапили в полон — командувач ОСУВ "Таврія"
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Пріоритет — збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима.", — розповів Тарнавський.
За його словами, зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.
"Співвідношення сил 1 до 7. Постійно підходять резерви": речник 3-ї ОШБр про Авдіївку
Попри втрати, яких 3-тя окрема штурмова бригада завдала російським військам, розбивши дві бригади з моменту передислокації до Авдіївці, співвідношення сил в обороні міста залишається 1 до 7, розказав Суспільному речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
"Те, що у нас вдається дуже добре, це знищення особового складу, сил та засобів. Кілька днів тому був рекорд за рік зі знищення особового складу за один день. Це був рекорд. І більша кількість, ясна річ, була тут. Але, на жаль, це не зменшує їх кількість. Попри те, що ми змогли розмотати дві бригади, до них (російських військових — прим. ред.) постійно підходять резерви, і батальйони, тому особовий склад ворога не зменшується. Співвідношення залишається (військових — прим. ред.) залишається таким самим. Воно йде на рівні 1 до 7", — сказав речник.
Більше про те, що розповів Бородін ситуацію в Авдіївці:
Третя штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму
Третя штурмова бригада, яку нещодавно перекинули для оборони Авдіївки, оприлюднила відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу.
Про це йдеться на сторінці бригади.
"Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових керованих авіабомб сиплеться стеля", — розповіли у бригаді.
"Якщо порівняти з Бахмутом, то тут звичайно важче": український військовий розповів про ситуацію в боях за Авдіївку
Ситуація в боях за Авдіївку постійно змінюється через надзвичайний тиск з боку російських військових.
Про це під час марафону "Єдині новини" розповів речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
"Якщо порівняти з Бахмутом, то тут звичайно важче. Росіяни кидають всю могутність своєї армії, вони кидають не тільки велику кількість піхоти, а й бронетехніка, керовані авіабомби, різні гази, фосфор", — уточнив Бородін.
За його свовами, під час штурмів російська армія втрачає багато броньової техніки та своїх бійців.
"Логістичні процеси всі працюють, вони вкрай ускладнені. Воювати є чим. Російські військові використовують все наявне озброєння", — розповів Олександр Бородін.
У Силах оборони Таврійського напрямку розповіли про відвід українських військових з позиції "Зеніт"
Рішення про відвід українських військових з південного флангу Авдіївки з позиції "Зеніт" було прийняте через перевагу російських військових у чисельності щодо українських підрозділів на цьому напрямку, а також перевагу в артилерії та авіації.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.
"Позиція "Зеніт" увійшла в історію починаючи з 2014 року, вона була в безпосередній близькості на лінії зіткнення починаючи з перших днів російського вторгнення в Україну. Українські військові продемонстрували героїзм. Лише повномасштабне вторгнення та багатомісячний тиск російської армії, яка врази переважає чисельність українських підрозділів на цьому напрямку, величезна перевага в артилерії та авіації змусили прийняти рішення відвід особового складу з цієї позиції", — уточнив Лиховій.
За його словами, на цій ділянці українські військові тримали позицію поки, це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.
"Пріоритетом є збереження життів бійців. На інших загрозливих напрямках у разі потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу надалі знищувати російських окупантів та утримувати місто Авдіївка", — наголосив речник.
Дмитро Лиховій зазначив, що станом на середину сьогоднішнього дня, немає підрозділів, які б перебували в оточенні.
"Щоб розширити логістичні коридори, для постачання Авдіївки, проводяться рейдово-ударні дії(прим. ред. — різні способи відігнати ворога від цієї дороги). Відтак логістика працює", — розповів речник.
"Коксохім", перерозподіл сил РФ і нестача зброї: заступник комбата 47 ОМБр розказав про Авдіївський фронт
"Якщо ми говоримо про саме місто, то ситуація зараз критична, тому що воно зараз знаходиться майже в оточенні. Залишився невеличкий прохід для постачання. "Коксохім" ще повністю не зайняли. Тобто вони зайшли лише на якусь ділянку, з якої вони потім перерізали дорогу на Авдіївку. Тобто "коксохім" ще повністю не окупований".
Як змінилась інтенсивність боїв, чи вистачає зброї та чи можливо втримати Авдіївку — Суспільному розказав заступник командира батальйону 47-ї бригади Олександр.
"Це найскладніше випробування, з яким ми зіштовхувались"
Командир підрозділу "Terra" в 3-й ОШБр Микола Волохов розказав про ситуацію в Авдіївці.
Росіяни застосовують велику кількість керованих авіабомб та фосфорних боєприпасів, на деяких ділянках фіксують невідомі бойові отруйні речовини, повідомив він.
"Надзвичайно велика щільність пусків. Я принаймні ніде такого ще не бачив. Для мене і для підрозділу "Terra" це найскладніше випробування з яким ми зіштовхувались, найскладніша ділянка фронту. Російські війська застосовують інструмент тактичних флангових маневрів: не можеш досягнути перевагу лобовими атаками, заходь з флангу і намагайся відсікти логістику. Поки їм не вдається", — додав військовий.
Крім того, зауважив він, проти 3-ї штурмової стоять "найкращі з тих, що лишились, артилеристи і піхота".
15 тисяч російських військових проти 3-ї штурмової
На ділянці фронту в Авдіївці, яку боронить 3-тя окрема штурмова бригада, втрати російських військ, попередньо, склали понад чотири тисячі вбитими та пораненими, заявили у бригаді.
Як повідомили, у їх зоні відповідальності в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Третя штурмова завдала критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ.
"Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 вбитими і пораненими противника. Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБР ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії", — розповіли у бригаді.
За наявними даними Третьої штурмової у їх зоні відповідальності, сили російських військових наступні:
- 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії,
- 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ї загальновійськової армії,
- 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-й окремий мотострілецький полк угруповання "ДНР".
Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто", — написав він.
Авдіївський напрямок на Донеччині лишається найгарячішим на всій лінії фронту, у межах Авдіївки тривають запеклі бої, додав Тарнавський. Армія РФ завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.
"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює", — наголосив Тарнавський.
За його даними, за минулу добу 15 лютого, на Авдіївському напрямку були ліквідовані до півтисячі російських військових.
"Ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників", — розповів командувач.
В Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів. Військові відходять з позиції "Зеніт"
Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки".
Він додав, що тактично зайняття цих позицій не надає силам РФ стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.