Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 3 березня: хроніка

Авдіївський напрямок залишається головним для удару армії РФ — 3-я ОШБр

На Авдіївському напрямку ситуація залишається складною. Російські окупаційні війська зберігають перевагу по всій ділянці фронту. Попри це вони продовжують зазнавати значних втрат.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів командир другого батальйону 3 бригади Дмитро Кухарчук.

"Ситуація залишається складною, оскільки це головний напрямок удару противника, по всій лінії зіткнення і по суті перевагу, він намагається створити 1 до 10. І починаючи з Авдіївської операції, і продовжуючи тим, що вони зараз роблять", — повідомив Дмитро Кухарчук.

Кухарчук зазначив, що станом на 2 березня стабілізація фронту є, але враховуючи кількісну перевагу окупантів, не можна стверджувати, що ситуація не зміниться в майбутньому.

Командир додав, що командування та штаби на Авдіївському напрямку у російських окупантів залишаються незмінними. Вони змінюють штурмові батальйони, які йдуть в атаку. Проте вони проходять гарну вогневу підготовку і злагодження, але продовжують зазнавати значних втрат.

"Сказати що ситуація повністю стабілізована я не можу. Але ворога знищуємо достойно. І якщо говорити про втрати противника, то вони тут колосальні. Але більш з тим, нам доводиться тут непросто", — розповів Дмитро Кухарчук.

Кухарчук зазначив, що Красногорівка залишається під контролем українських військових. За його словами, окупантам вдалось тимчасово захопити частину міста, оскільки вони проїхали по мінних полях на бронетехніці, і частина підрозділів змогла пережити цю подорож.

"Здійснив нахабну операцію з завозу особового складу в Красногорівку, здійснив на бронетехніці, по мінних полях, повністю ігноруючи мінні шлагбауми та загородження, через що також понесли втрати. Але близько 100 осіб противника було знищено вже у Красногорівці", — розповів командир батальйону.