Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 3 березня: хроніка

Останні новини про події на фронті у Донецькій та Луганській областях.
Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізується — Тарнавський
На Авдіївському напрямку обстановка стабілізується, українські війська продовжують вести оборонну операцію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його даними, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" військо РФ за минулу добу, 2 березня, завдало 14 авіаударів, вчинило 43 бойові зіткнення, 950 разів обстріляло позиції ЗСУ та завдало 90 ударів дронами-камікадзе.
"Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", — уточнив бригадний генерал.
Втрати армії РФ за добу:
- 393 військових РФ вбиті й поранені,
- 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, це 7 танків, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки,
- нейтралізовані або збиті 338 БпЛА різних типів,
- бліндаж і ще 3 важливі об’єкти російського війська.
Оператори БпЛА за один день знищили склад боєприпасів, ретранслятор та інші засоби РФ на сході
Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
За даними ССО, українські військові на Донецькому напрямку знищили:
- склад боєприпасів,
- місце розташування та зберігання групи БпЛА армії РФ,
- ретранслятор.
Також українські воїни ліквідували трьох російських військових..
Українські військові відбили 62 атаки армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 3 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак поблизу Тернів та Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 15 російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
3 ОШБр опублікувала кадри знищеної техніки та окупантів на Авдіївському напрямку
Фотографії з безпілотника опублікував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"Коли я кажу, що росіян тут помирає дуже багато — маю на увазі саме це. Їхні втрати вже майже неможливо оцінити. Хоча російська сторона це ніколи і не збиралась робити", —написав Жорін.
Авдіївський напрямок залишається головним для удару армії РФ — 3-я ОШБр
На Авдіївському напрямку ситуація залишається складною. Російські окупаційні війська зберігають перевагу по всій ділянці фронту. Попри це вони продовжують зазнавати значних втрат.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів командир другого батальйону 3 бригади Дмитро Кухарчук.
"Ситуація залишається складною, оскільки це головний напрямок удару противника, по всій лінії зіткнення і по суті перевагу, він намагається створити 1 до 10. І починаючи з Авдіївської операції, і продовжуючи тим, що вони зараз роблять", — повідомив Дмитро Кухарчук.
Кухарчук зазначив, що станом на 2 березня стабілізація фронту є, але враховуючи кількісну перевагу окупантів, не можна стверджувати, що ситуація не зміниться в майбутньому.
Командир додав, що командування та штаби на Авдіївському напрямку у російських окупантів залишаються незмінними. Вони змінюють штурмові батальйони, які йдуть в атаку. Проте вони проходять гарну вогневу підготовку і злагодження, але продовжують зазнавати значних втрат.
"Сказати що ситуація повністю стабілізована я не можу. Але ворога знищуємо достойно. І якщо говорити про втрати противника, то вони тут колосальні. Але більш з тим, нам доводиться тут непросто", — розповів Дмитро Кухарчук.
Кухарчук зазначив, що Красногорівка залишається під контролем українських військових. За його словами, окупантам вдалось тимчасово захопити частину міста, оскільки вони проїхали по мінних полях на бронетехніці, і частина підрозділів змогла пережити цю подорож.
"Здійснив нахабну операцію з завозу особового складу в Красногорівку, здійснив на бронетехніці, по мінних полях, повністю ігноруючи мінні шлагбауми та загородження, через що також понесли втрати. Але близько 100 осіб противника було знищено вже у Красногорівці", — розповів командир батальйону.
Українські військові знищили ще один російський винищувач на сході
Українські військові 1 березня на східному напрямку знищили ще один російський винищувач Су-34.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"У п’ятницю, 1 березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", — йдеться у повідомленні.
Українські військові відбили 75 атак армії РФ на сході
Українські військові відбили 75 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському на та Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 2 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 14 атак російських окупантів в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка — Луганської.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 24 атаки окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Часів Яр: що відомо про оборону та фортифікації біля міста
Оборону міста Часів Яр українські військові почали готувати одразу після втрати Бахмута. Зараз місто має декілька кілець оборони, бетонні конструкції, обладнанні позиції для взводів, мінні поля та різні інженерні перешкоди для російської техніки.
Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Обладнані десятки позицій відділень, десятки позицій взводів, які використані з урахуванням рельєфу місцевості на найбільш загрозливих ділянках. Так щоб противнику було складно виявити, складно влучити", — повідомив Ілля Євлаш.
Він додав, що встановлені піхотні перешкоди з колючого дроту, а також різні приховані перешкоди, які складно помітити неозброєним оком.
На Авдіївському напрямку армія РФ має перевагу у боєприпасах та збільшує кількість штурмовиків — Тарнавський
На Авдіївському напрямку російські окупаційні війська мають перевагу у боєприпасах та підтягують нові штурмові групи. Українські військові продовжують оборонну операцію.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп — аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", — написав він.
Водночас Тарнавський зазначив, що українські військові продовжують оборонну операцію та повертають втрачені позиції.
На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ підсилює свої війська резервами
На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ підсилює свої війська резервами. Найактивніші бої тривають поблизу Тернів на Донеччині та Синьківки на Харківщині.
Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав речник ОСУВ "Хортиця Ілля Євлаш.
"Найактивніша ділянка фронту — це поблизу Тернів. Ворог продовжує безуспішно атакувати наші позиції поблизу річки Чорний Жеребець та намагається вийти на бар'єрний рубіж. Також російські війська активізували свої зусилля поблизу Синьківки. Наші оборонці потужно стримують наступ", — розказав він.
За інформацією Євлаша, армія РФ на Лимано-Куп'янському напрямку зосередила близько 122 тисяч військових. Також тут вони мають 1134 одиниці танків та бойових машин різних типів, понад тисячу вантажівок, які забезпечують логістику, 415 ракетних систем залпового вогню та понад тисячу одиниць артилерії.
Також речник розказав, що за минулу добу російські окупаційні війська 884 рази обстріляли позиції Сил оборони, відбулось 17 боїв, під час яких українські військові знищили:
- 302 окупанти
- та 110 одиниць озброєння та військової техніки.
"Переважна частина знищенної техніки — це БПЛА (91 одиниця), два танки, три БМП, одна САУ "Акація" та один "Град", — додав він.
На Бахмутському напрямку тривають бої поблизу Іванівського та Богданівки
На Бахмутському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Ванівського та Богданівки з метою вийти на Часів Яр.
Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав речнику ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Наші захисники намагаються вибити та сточити наступальний потенціал окупантів. Зараз основна мета російських окупантів - Часів Яр. Ворог не шкодує своїх людських резервів та техніки", — розказав він.
Армія РФ продовжує атакувати на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Українські військові відбили 72 атаки російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 1 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 армії РФ в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Українські військові продовжують стримувати російські війська в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. За добу армія РФ 30 разів намагалась прорвати оборону.
Також російські війська завдали авіаударів по Тернах, Ямполівці, Віролюбівці, Миколаївці, Кліщіївці, Новоєгорівці, Олександрополю, Новоолександрівці, Очеретиному, Новобахмутівці, Сухій Балці, Желанному, Соловйову, Семенівці, Костянтинівці, Водяному, Урожайному та Старомайорську на Донеччині та Надії та Білогорівці на Луганщині.
Події на Бахмутському та Авдіївському фронті: хроніки
З 16 по 29 лютого 2024 року Суспільне Донбас фіксувало всі події на Авдіївському фронту в онлайні: що відбувалось у боях за Авдіївку, коли командування ухвалило рішення вивести війська з міста, а також якою була ситуація після відходу Сил оборони з міста — за посиланням нижче:
Суспільне Донбас також вело хроніку боїв за Бахмут з 5 березня по 21 серпня 2023 року, коли військо РФ безперервно атакувало місто, руйнуючи його та витісняючи українських військових.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram