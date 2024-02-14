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Евакуаційна дорога повністю прострілюється. Чи можливо вивозити людей з Авдіївки
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Евакуаційна дорога повністю прострілюється. Чи можливо вивозити людей з Авдіївки

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Евакуаційна дорога повністю прострілюється. Чи можливо вивозити людей з Авдіївки
Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Російські окупанти прострілюють евакуаційну дорогу з Авдіївки, попри це евакуація триває: з міста кожного дня виїжджають по 3-4 людини.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Та дорога, яка була в місто, вона повністю прострілюється ворогом. Зараз в місті знаходиться 926 людей, люди виїжджають самостійно, але дуже неохоче, по 3-4 людини кожного дня. Обстановка в Авдіївці дуже складна", — повідомив Вадим Філашкін.

Очільник додав, що в Авдіївці є запаси гуманітарної допомоги, води та медикаментів. обстановка в Авдіївці дуже складна.

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