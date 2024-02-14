Президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за "фейки про армію РФ" та злочини проти безпеки держави.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна. Тепер таке покарання може бути встановлено за публічне розповсюдження "неправдивої інформації" про російські Збройні сили та про виконання держорганами їх повноважень (стаття 207.3 КК РФ), а також за публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК РФ). Уточнюється, що йдеться про злочини, скоєні з корисливих спонукань.

При цьому, як випливає з документа, конфіскації підлягатимуть не всі гроші, цінності чи інше майно засудженого за вказаними статтями, а лише ті, які були отримані внаслідок злочину або використані для діяльності, спрямованої проти безпеки Росії.

У документі зазначено, що під діяльністю, спрямованою проти безпеки РФ, розуміється вчинення хоча б одного зі злочинів, передбачених, зокрема, статтями Кримінального кодексу Росії про найманство, геноцид, дезертирство, невиконання наказу, отримання чи надання хабаря та бандитизм. Загалом у цьому переліку понад 30 статей.

Позбавлення звань та державних нагород

Крім того, згідно із законом, розширюється перелік статей КК РФ, засуджені за якими позбавлятимуться спеціальних, військових чи почесних звань, класних чинів та держнагород. До них, зокрема, відносяться статті, що стосуються поширення "фейків про російську армію", її дискредитацію, закликів до екстремізму, порушення територіальної цілісності РФ, діяльності, спрямованої проти безпеки держави, закликів до введення санкцій проти Росії та її громадян, реабілітації нацизму та сприяння виконання рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, чи іноземних держорганів.

Закон набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

24 січня 2024 року Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за статтею про поширення так званих "фейків" про російську армію.

31 січня 2024 року держдума РФ січня ухвалила у II і III читаннях законопроєкт про конфіскацію майна, яке "нажите злочинним шляхом" чи використовується для "фінансування незаконної діяльності", за "фейки про російську армію" та публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки РФ.

Закон про "фейки" щодо дій армії РФ

Держдума РФ РФ 4 березня 2022 року ухвалила закон про кримінальну відповідальність за "фейки про дії російської армії". Ввечері цього ж дня президент країни Володимир Путін підписав документ.

За неправдиві повідомлення вирішили штрафувати від 700 тисяч до 1,5 мільйона рублів, або до трьох років колонії.

За фейки, які створюють посадовці, з метою "штучного створення доказів або за мотивами ненависті" – штраф від 3 до 5 мільйонів рублів, або від 5 до 10 років колонії.

За свідомо неправдиві фейки, які спричинили важкі наслідки, від 10 до 15 років колонії.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня 2022 року оголосив про проведення "часткової мобілізації" в Росії. Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відряджанням в зону "СВО".Згодом Держдума РФ дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

Зазначимо, що 19 жовтня Путін 2022 року "запровадив" воєнний стан на окупованих РФ українських територіях. Росіяни проводять мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

У ГУР МО заявили, що в Росії з 9 січня 2023 року обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію від української розвідки "диверсією" і заявив, що в Росії не запроваджували заборону на виїзд чоловіків.

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Рада Федерації призначила вибори президента РФ на 17 березня 2024 року. ЦВК РФ ухвалила постанову, за якою голосування відбуватиметься протягом трьох днів – з 15 по 17 березня 2024 року.