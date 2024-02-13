"Шахед" влучив в захисні споруди: в ОВА пояснили чому паливо з нафтобази залило житловий сектор

За попередніми даними, паливо з нафтобази потрапило у житловий сектор через влучання одного з російських безпілотників у захисні споруди. Остаточні висновки будуть після слідства.

Про це у коментарі Суспільне Харків 14 лютого розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Можливо, це сукупність факторів, яка вплинула. За попередньою інформацією, там було три влучання, три "Шахеди". Один з «Шахедів» не влучив у резервуари, влучив саме у захисні споруди, які мали стримати те паливо у випадку розлиття. І саме це спричинило витік палива на вулицю і далі вниз до житлових будинків. Однак це попередні версії, те, що ми бачили під час обстеження, під час ліквідації наслідків з підрозділами ДСНС і робили ці висновки", — сказав він.

За словами Синєгубова, у поліції відкрили кримінальне провадження: слідство має встановити, чи законно нафтобаза розташована поблизу житлових будинків, яка максимальна кількість паливо законно могла бути на нафтобазі та хто її власник.

"Щоб уникнути передчасних висновків, хто є власник. За моєю інформацією — це те, що я дізнався на місці, — ОККО не має стосунку до інфраструктурного об'єкта, однак до палива, яке там зберігалося, вони мають відношення, на правах оренди вони там винаймали (місткості — ред.). Такий механізм працює щодо 90% промислових об’єктів. Однак відповіді щодо відповідальності усіх мають надати правоохоронні органи", — пояснює керівник обладміністрації.

Нині в області перевіряють усі подібні інфраструктурні об'єкти щодо дотримання законодавства, зазначив Олег Синєгубов.

На місці влучань ще тривають робити з усунення наслідків.

"Відібрали понад 10 проб, щоб зрозуміти, чи є загроза потрапляння шкідливих речовин до води. За попередньою інформацією, потрапляння шкідливих речовин до джерел питної води на Харківщині не сталося. Зараз є критичне перевищення цих речовин у воді, у наших річках, розроблений алгоритм дій щодо ліквідації наслідків", — каже Синєгубов.

Зокрема, почали роботи з локалізації наслідків: "Зараз будуються бар’єри, і ми будемо використовувати певний сорбент для того, щоб ліквідувати всю шкідливу речовину".

Також Олег Синєгубов повідомив, що керівництво області ініціювало розгляд питання щодо ліквідації наслідків на держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС) за участі прем’єр-міністра та профільних міністрів: "Місцева комісія вже відбулася, державна ще буде".