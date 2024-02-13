14 лютого — 721 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- РФ вдарила по Великому Бурлуку на Харківщині: є загиблі та поранені.
- Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України.
- У ніч на 14 лютого ГУР дронами атакувало російський десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі, він затонув.
- Вночі з 13 на 14 лютого російські війська поцілили по цивільних об'єктах у Селидовому.
- Польські фермери з 20 лютого планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Українські перевізники планують акцію протесту у відповідь.
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 721 дня війни. Нову хроніку 15 лютого — читайте тут.
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит Суспільного. Зазначається, що у січні 2024 року вже також було складено 9 326 актових записів про шлюб.
"Найбільша кількість актових записів про шлюб у 2023 році складена відділами державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва (21 802), Дніпропетровської (18 816), Одеської (13 740), Київської (11 712), Львівської (10 983) областей", — додали у міністерстві.
Також у 2023 році 2062 громадянина України уклали шлюб з громадянами країн СНД, з особами без громадянства – 95, та з іноземцями-громадянами інших держав – 2 298.
Загроза нацбезпеці США пов’язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос — ЗМІ
Джерела ABC News повідомляють, що "загроза нацбезпеці США", про яку раніше повідомили ЗМІ, пов’язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос.
Джо Байдена закликали розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, аби адміністрація та союзники Сполучених Штатів могли відкрито її обговорити. Багато членів Конгресу назвали цю проблему серйозною, але водночас заявили, що вона не має бути причиною тривоги серед громадськості.
Росіяни накопичують ресурси для масованої ракетної атаки — Гуменюк
Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку", – сказала Гуменюк.
За її словами, спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран – Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії
Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окрім цього, зазначають, що російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по 30 населених пунктах.
"Зокрема: Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Щербаки, Лобкове, Степногірськ Запорізької області",— йдеться в повідомленні.
Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 13 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула.
У Палаті представників Конгресу США заявили про "безпекову загрозу" пов'язану з РФ
Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер оголосив про "серйозну загрозу національній безпеці", джерела кажуть, що вона пов’язана з Росією, передає СNN.
У той час як Тернер і Білий дім залишалися невизначеними щодо того, що тягне за собою загроза, два джерела і офіційний представник США сказали CNN, що загроза пов'язана з Росією. Численні джерела, знайомі з даними розвідки, охарактеризували їх як "дуже чутливі".
Одне з джерел, яке бачило дані розвідки, підтвердило, що "насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий" російський потенціал, "про який нам нещодавно стало відомо".
Нові дрони, ППО та допомога у розмінуванні. Умєров оголосив результати "Рамштайн"
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України.
"ППО. Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди — на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати. F16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами", — зазначив міністр оборони України.
Він додав, що в арсеналі України буде більше безпілотників: "Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія".
Окрім того, 20 країн офіційно зголосились надати Україні допомогу у розмінуванні території.
У Білому домі назвали ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні є "життєво необхідним"
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Учора Сенат ухвалив важливий крок для просування ключових інтересів національної безпеки США, прийнявши переважною більшістю голосів Додаткову угоду про національну безпеку. Цей двопартійний законопроєкт дозволить Сполученим Штатам разом з нашими союзниками і партнерами продовжувати підтримувати народ України, який щодня бореться за свою свободу і незалежність. Законопроєкт забезпечить життєво важливу гуманітарну допомогу для вразливих людей, які постраждали від конфліктів по всьому світу, включаючи мільйони українців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок жорстокого вторгнення Росії", — зазначив Салліван.
Він також наголосив, що документ, у разі його ухвалення, надасть Ізраїлю все необхідне для захисту від терористів ХАМАС та "забезпечить ресурсами наші війська на Близькому Сході".
ЄС пропонує накласти санкції на КНДР за постачання Росії ракет
Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документами ЄС.
У санкційний список пропонується внести міністра оборони КНДР та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.
"Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами", — йдеться у документі.
Агентство зазначає, що КНДР також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також можливості Москви постачати заборонені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.
На Одещині затримали чоловіка, який перевозив до кордону призовників
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Водій — житель одного з сіл Білгород-Дністровського району, перевозив пасажирів, серед яких були двоє жителів Сумської області. Ще один подорожній виявився односельцем водія. З незнайомців перевізник брав по 6000 доларів, а з сусіда – лише 100.
Сумʼяни зізналися правоохоронцям, що організаторів знайшли через Інтернет. Від них отримали відповідні інструкції, як дістатися кордону. За таку подорож вони мали сплатити гроші.
"Користуючись нагодою, шофер вирішив "допомогти" й своєму сусіду. Оскільки той скаржився на безробіття, керманич мав узяти з нього лише 100 доларів США", — йдеться у повідомленні.
Спікер Палати представників США заявив, що не виноситиме на розгляд проєкт з допомогою Україні
Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.
За його словами, ухвалений Сенатом законопроєкт "нічого не говорить про питання безпеки кордону".
"Дозвольте мені ще раз чітко заявити, що очолювана республіканцями Палата представників не ухвалить законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців і який нічого не робить для захисту нашого власного кордону. Настав час Вашингтону почати проявляти трохи любові до американців", — сказав Джонсон.
Читайте також: Сенат США підтримав законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні. Що далі
Армія РФ готується до нового наступу на Оріхівському напрямку
Про це сьогодні повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Так за його словами, нині на Оріхівському напрямку відносне затишшя, хоча обстріли тривають:
"Там очікується новий російський наступ. Тому що угруповання РФ в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", — повідомив Дмитро Лиховій.
Також речник наголосив, що Сили оборони готуються до ймовірного наступу:
"Російські війьскові готуються до наступу, який очікується. Стягують резерви, готуються до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося".
Двоє загиблих, п'ятеро поранених — наслідки удару РФ по Великому Бурлуку
За останніми даними, унаслідок російського ракетного обстрілу Великого Бурлука на Харківщині під завалами загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. З-під завалів врятували чотирьох людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. З-під завалів наразі вдалося дістати тіло лише одного загиблого.
Зеленський провів нараду щодо протидії російським дронам
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з урядом, військовими та ОПК щодо зброї проти російських розвідувальних дронів на лінії фронту.
Зеленський дав доручення створити комплексну систему виробництва та використання РЕБ і засобів ураження: "Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах".
З-під завалів будинку у Великому Бурлуку врятували жінку — Синєгубов
З-під завалів двоповерхового житлового будинку у Великому Бурлуці врятували жінку, їй надають медичну допомогу, повідомив голова Харківської ОВА Синєгубов.
Розбір завалів триває, там можуть перебувати люди. Загалом постраждали п'ятеро людей. Один чоловік загинув, уточнив Синєгубов.
РФ вдарила про Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені і загиблі
Російські війська завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині. Попередньо, стріляли ракетами С-300, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ракети включили у два житлові будинки. Постраждали семеро місцевих цивільних.
Пізніше речник облпрокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що загинули щонайменше двоє людей. Ще четверо, за його словами, можуть перебувати під завалами.
Документально підтверджені звʼязки — відсутні: СБУ не знайшла підтвердження співпраці BookChef з Росією
Видавництво BookChef повідомило, що Служба безпеки України не знайшла підтвердження їхніх зв'язків з Росією.
Копію документа оприлюднили на сторінці видавництва.
Відповідь від СБУ надійшла на запит депутата Романа Лозинського.
"Документально підтверджені дані щодо можливих звʼязків Товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво «Букшеф»" із державою-агресором (РФ) на день опрацювання депутатського звернення відсутні", — йдеться в звіті.
"Шахед" влучив в захисні споруди: в ОВА пояснили чому паливо з нафтобази залило житловий сектор
За попередніми даними, паливо з нафтобази потрапило у житловий сектор через влучання одного з російських безпілотників у захисні споруди. Остаточні висновки будуть після слідства.
Про це у коментарі Суспільне Харків 14 лютого розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Можливо, це сукупність факторів, яка вплинула. За попередньою інформацією, там було три влучання, три "Шахеди". Один з «Шахедів» не влучив у резервуари, влучив саме у захисні споруди, які мали стримати те паливо у випадку розлиття. І саме це спричинило витік палива на вулицю і далі вниз до житлових будинків. Однак це попередні версії, те, що ми бачили під час обстеження, під час ліквідації наслідків з підрозділами ДСНС і робили ці висновки", — сказав він.
За словами Синєгубова, у поліції відкрили кримінальне провадження: слідство має встановити, чи законно нафтобаза розташована поблизу житлових будинків, яка максимальна кількість паливо законно могла бути на нафтобазі та хто її власник.
"Щоб уникнути передчасних висновків, хто є власник. За моєю інформацією — це те, що я дізнався на місці, — ОККО не має стосунку до інфраструктурного об'єкта, однак до палива, яке там зберігалося, вони мають відношення, на правах оренди вони там винаймали (місткості — ред.). Такий механізм працює щодо 90% промислових об’єктів. Однак відповіді щодо відповідальності усіх мають надати правоохоронні органи", — пояснює керівник обладміністрації.
Нині в області перевіряють усі подібні інфраструктурні об'єкти щодо дотримання законодавства, зазначив Олег Синєгубов.
На місці влучань ще тривають робити з усунення наслідків.
"Відібрали понад 10 проб, щоб зрозуміти, чи є загроза потрапляння шкідливих речовин до води. За попередньою інформацією, потрапляння шкідливих речовин до джерел питної води на Харківщині не сталося. Зараз є критичне перевищення цих речовин у воді, у наших річках, розроблений алгоритм дій щодо ліквідації наслідків", — каже Синєгубов.
Зокрема, почали роботи з локалізації наслідків: "Зараз будуються бар’єри, і ми будемо використовувати певний сорбент для того, щоб ліквідувати всю шкідливу речовину".
Також Олег Синєгубов повідомив, що керівництво області ініціювало розгляд питання щодо ліквідації наслідків на держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС) за участі прем’єр-міністра та профільних міністрів: "Місцева комісія вже відбулася, державна ще буде".
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України
Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на оборону України.
Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайн".
"Сьогодні я оголошу цій групі про те, що Канада передасть 60 мільйонів канадських доларів Коаліції Військово-повітряних сил при Українській контактній групі з питань оборони, яку очолюють Сполучені Штати, Данія і Нідерланди. Ці кошти допоможуть забезпечити і отримати таке необхідне обладнання і матеріали для F-16, як запасні частини, станції озброєння, компоненти авіоніки та боєприпаси. І це на додаток до підтримки, яку ми вже надали для розбудови українського потенціалу F-16", — сказав він.
Блер нагадав, що Канада надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів ВПС України у співпраці з Данією і Францією.
"Ця підготовка триватиме від цього місяця до наступного року. Понад 30 українських пілотів F-16 також проходять мовну підготовку в мовній школі Збройних сил Канади", — зазначив міністр.
У Запорізькій області росіяни сформували нові десантно-штурмові підрозділи: речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов
На Запорізькому напрямку підвищилася інтенсивність бойових дій, оскільки росіяни сформували нові десантно-штурмові підрозділи на території області.
Про це Суспільному повідомив речник добровольчого підрозділу "Легіон свободи" Костянтин Денисов:
"Росіяни активно гонять їх в піхотні атаки проти наших побратимів. Плюс почала активно працювати їхня авіація, полюючи за нашою бронетехнікою, намагаючись бити по наших тилах. Але навзаєм, і ми активно б’ємо по тилах, по логістиці російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області".
Глава Пентагону Остін відкрив 19-й "Рамштайн"
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", буде обговорена потреба в постачанні більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони для ЗСУ.
Про це Ллойд Остін сказав під час відкриття 19-го "Рамштайну", передає кореспондентка Суспільного.
Кремль все глибше занурюється в ізоляцію, яку він сам собі спричинив, але ця коаліція з близько 50-ти країн світу тут, щоб взятися до роботи. Наші союзники й партнери продовжують нести тягар нашої спільної безпеки. Сьогодні ми разом працюватимемо над найближчими потребами України, в тому числі над її нагальною потребою в більшій кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони. І те, що ми називаємо коаліцією сил і засобів, рухається вперед", — сказав глава Пентагону.
Остін пояснив, що це означає розбудову майбутніх артилерійських сил української армії й забезпечення її достатньою кількістю боєприпасів.
"Це означає оснащення України винищувачами F-16 та інфраструктурою для їхнього обслуговування. І це означає, що Україна має інтегровану і багаторівневу мережу протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, міст і свого неба. Жорстокість Кремля стає особливо очевидною під час чергової зими. Російські війська обстрілюють українські міста балістичними ракетами та атакують іранськими безпілотниками. Але Україна продовжує кидати виклик Москві і боротися за свої суверенні права. І ми будемо продовжувати просуватися, щоб надати Україні як короткострокову, так і довгострокову підтримку", — наголосив він.
Остін додав, що агресивна війна Путіна, якій немає виправдання, кидає серйозний виклик нестабільності безпеки в Європі та за її межами. А вторгнення Кремля — це лобова атака на важко завойований після Другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає суверенітет держав і протистоїть порушенням прав людини.
"Тож результат боротьби України проти Путіна та його імперської агресії допоможе визначити глобальну безпеку на десятиліття. І для принципових людей та свідомих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування — це не вихід. Україна не здасться, і ми не здамося", — резюмував американський міністр оборони.
На правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів — голова ОВА
На деокупованій частині Херсонської області вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів. Це близько 29% від загальної площі територій. Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
За інформацією очільника обласної державної адміністрації, щодня на території Херсонщини працюють 1060 саперів. Серед них – рятувальники, військові ЗСУ, ДССТ, НПУ, а також співробітники організацій “Danish Refugee Council”, “HALO Trust”, ”Norwegian People's Aid” та “Demining Solution”.
"Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення. Тепер там наші аграрії вирощують херсонський врожай", — написав Прокудін.
Також Олександр Прокудін додав, що сапери знешкодили на території Херсонщини понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Уряд виділив 1,3 млрд грн на зведення фортифікаційних споруд у Запорізькій області – Шмигаль
Уряд виділив 1,3 мільярди гривень для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області.
Про це вчора, 13 лютого, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн", — йдеться в повідомленні.
Прем’єр-міністр зазначив, що рубежі зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.
Як пояснив Денис Шмигаль, із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту. А ще 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям:
"Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області — 1,3 млрд грн", — зазначив очільник уряду.
Російські війська обстріляли Дружбу на Сумщині
14 лютого близько 13 години російські війська обстріляли місто Дружба Шосткинського району на Сумщині. За інформацією кореспондента Суспільного, одна людина поранена. Унаслідок влучань пошкоджені приватні будинки, будівля супермаркету та автівки. Усього було три вибухи.
Під час обстрілу Миколаївки армією РФ загинули дві людини
У Миколаївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова", — повідомив Вадим Філашкін.
За даними Філашкіна, наразі відомо про двох загиблих жінок, 62 та 74 років. Також одна людина дістала поранення. Деталі обстрілу встановлюють.
Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
Рішення про бойове посилення підрозділів ухвалило військове командування після поїздки на Авдіївський та Куп’янський напрямок.
Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.
"З міністром оборони України, безпосередньо на місцях, заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ. За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин і запобігання діям ворога", — йдеться у дописі у Facebook.
Війська РФ атакували Херсон: поранена жінка
Війська РФ вранці 14 лютого атакували Дніпровський район Херсона. Поранена жінка, їй надали медичну допомогу. Про це у Telegram повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілів Херсона поранення отримала 60-річна місцева жителька.
"До медиків звернулась жінка 1963 р.н. із закритим переломом голівки лівої променевої кістки", — йдеться у повідомленні.
Столтенберг заявив, що Конгрес США має наслідувати приклад ЄС у підтримці України
Генсек НАТО ЄНС Столтенберг привітав нещодавнє рішення Європейського Союзу про новий великий пакет допомоги Україні. Він розраховує на те, що Конгрес США наслідуватиме його приклад.
Про це Столтенберг повідомив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
За його словами, йдеться не про благодійність, а про інвестиція у власну безпеку.
“Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО в усіх сферах — від закупівель до логістики. А члени Альянсу продовжують здійснювати великі поставки озброєння, техніки і боєприпасів. Ця підтримка має реальне значення”, — наголосив Столтенберг.
Він додав, що з 2014 року члени Альянсу значно посилили колективну оборону. За його словами, йдеться про найпотужніші підкріплення колективної оборони за останні десятиріччя.
“І це, звичайно, було викликано незаконною анексією Криму президентом Путіним, але це було рішення членів НАТО ще в 2014 році. Оскільки світ змінився, оскільки світ став більш небезпечним, НАТО необхідно було відреагувати. І це саме те, що ми зробили”, — сказав Генсек Альянсу.
Він також заявив, що Українська оборонна контактна група — або формат Рамштайну — був дуже успішним і мобілізував підтримку з боку союзників і партнерів НАТО. За словами Столтенберга, коли йдеться про військову підтримку, потрібно пам'ятати, що 99% підтримки України надходить від союзників по НАТО, включно зі Швецією, яка незабаром стане членом Альянсу.
Столтенберг додав, що виявлення фрагментів безпілотника в Молдові лише демонструє, що війна в Україні є небезпечною. І це результат військової агресії, яку президент РФ Володимир Путін розпочав проти сусіда Молдови — України.
Як сказав Генсек НАТО, це демонструє безрозсудну поведінку Росії, яка нападає на іншу країну, що також має наслідки для сусідів — таких як Молдова. Він додав, що союзники тісно співпрацюють з Молдовою і уважно стежать за цією ситуацією.
Цього тижня також відбудеться засідання Ради НАТО-Україна та віртуальне засідання Української контактної групи з питань оборони під проводом США. Обидві ці зустрічі будуть присвячені підтримці з боку союзників.
У Німеччині побили ще одного підлітка з України
У Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України. Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою, повідомили Суспільному в МЗС України.
Про побиття українського підлітка повідомляє DW з посиланням на поліцію міста Меттман у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де стався напад.
Зазначається, що 15-річний українець дістав важкі травми голови і був доставлений до лікарні, його життя поза небезпекою. Інцидент стався в закусочній увечері 10 лютого, однак поліція повідомила про нього пізніше. Пошуки нападника тривають.
За даними поліції, невідомий чоловік "робив ксенофобські висловлювання" щодо підлітка з України. Потім чоловік ударив хлопця по голові невстановленим предметом і зник.
За словами свідків, нападник міг бути з Польщі. У поліції деталі не уточнили.
Як відзначає DW, оскільки інцидент стався на ґрунті ймовірної ксенофобії, розслідування ведуть органи державної безпеки в Дюссельдорфі.
“Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу”, — повідомив Суспільному речник МЗС Олег Ніколенко.
Нідерланди долучилися до коаліції безпілотників для України
Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Велику Британію, яка постачатиме Україні передові безпілотні технології і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Reuters.
Це зобов'язання Нідерландів доповнює обіцянку передати Україні винищувачі F-16 та передачу артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву.
За словами міністерки, для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, виділених на 2024 рік.
"Ми знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми долучаємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом із Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та надаємо саме те, що потрібно Україні", — сказала Оллонгрен.
Валерій Курко залишає посаду командира 103 бригади ТрО
Командир 103 бригади територіальної оборони ЗСУ Валерій Курко йде з посади. Полковник очолював бригаду понад два роки із моменту її створення.
Про це повідомили 14 лютого на Facebook-сторінці бригади – у дописі, написаному від імені Валерія Курка.
"Згідно з рішенням найвищого військового командування, я залишаю посаду командира 103 окремої бригади територіальної оборони. І мені не соромно за жоден день, проведений на цій посаді", – мовиться у повідомленні.
На початку лютого 2022 року у Львові сформували сім батальйонів територіальної оборони під керівництвом Валерія Курка. У дописі полковник розповів, що формував бригаду із нуля.
"За дуже короткий час, більш ніж 4000 добровольців, які ніколи не асоціювали себе з військовою службою, 24 лютого 2022 року прийняли найбільш правильне та раціональне рішення - захищати нашу державу від російських злочинців, які рушили на нас війною ще у 2014 році. Як і тоді, так і на початку повномасштабної агресії, я стояв перед величезним викликом — створити бойову бригаду з нуля", – йдеться у дописі.
Комбриг подякував за службу побратимам: "Вірю, що 103 бригада територіальної оборони Збройних Сил України впевнено нестиме свою бойову славу під нашим бойовим прапором, який ми здобували разом. А шлях у нас всіх один — до беззаперечної Перемоги! З Левом на рукаві."
Валерій Курко очолював 103 бригаду ТрО із січня 2022 року. Раніше полковник був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Прикордонник приїхав в Житомир з-під Мар'їнки, щоб в День закоханих освідчитись своїй дівчині
В Житомирі прикордонник Сергій із позивним "Крот" освідчився своїй коханій Ользі 14 лютого, у День святого Валентина. Для цього він приїхав з-під Мар'їнки, що на Донеччині, та прийшов до неї на роботу з квітами і обручкою.
Ольга Павлюк працює на Житньому ринку. Жінка сказала, що про освідчення не здогадувалась.
"Я може чогось і очікувала, але не думала, що це буде так масштабно. Такі емоції, таке здивування. Це дуже-дуже приємно. У мене просто немає слів", — сказала Ольга.
"Чесно скажу, в бою з ворогом мене так не тіпало, і я не заїкався як сьогодні. Я дуже нервував, і сьогодні, і вчора, коли це все організовувалось", — розповів військовий Сергій.
На пропозицію Сергія Ольга відповіла — "так". Як це було — дивиться у репортажі Суспільного.
На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили три пункти боєприпасів РФ, 11 гармат та 72 військових
За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили три російські польові пункти боєприпасів та спостережний пункт та 72 окупанти РФ.
Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня України.
Протягом доби на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили:
- 72 окупанти РФ;
- 1 артилерійську систему;
- 11 гармат;
- 4 міномети;
- 1 комплекс радіоелектронної боротьби;
- 5 одиниць автомобільної техніки.
"Спостерігаю маслянисту пляму": ГУР перехопило радіопереговори окупантів з місця затоплення ВДК "Цезар Куніков"
Головне управління розвідки Міноборони України перехопило радіопереговори окупантів з місця знищення 14 лютого російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Також попередня візуальна оцінка осадки корабля показала, що під час затоплення він був завантажений. Про це повідомило ГУР на своєму каналі у Telegram.
Місце затоплення ВДК оглядають російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8.
"Спостерігаю уламки та маслянисту пляму", — сказав російський пілот військово-транспортного літака Ан-26 Повітряно-космічних військ РФ.
За даними ГУР, затонулий корабель протягом 10 днів стояв біля спеціалізованої причальної стінки — "сліпа", звідки окупанти завантажують судна військовим озброєнням та технікою.
"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", — йдеться у повідомленні.
Київ — відбій повітряної тривоги.
Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині поранено 33-річного чоловіка, є руйнування
Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині 14 лютого поранений 33-річний чоловік. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, в чоловіка проникаюче поранення грудної порожнини. Він у тяжкому стані в лікарні.
Внаслідок атаки у місті пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває, написав Лисак.
"Вуличні бої тривають кілька днів": в ОСУВ "Таврія" розказали про можливі наслідки відступу з Авдіївки
На Авдіївському напрямку ситуація динамічна та контрольована. У місті вже кілька днів тривають вуличні бої. Армія РФ у своїх штурмах використовує бронегрупи та піхоту.
Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Ми не коментуємо взагалі події в Авдіївці режиму реального часу, бо це не футбольний матч. З метою безпеки українських військових не повідомляємо їх місце розташування", — наголосив Лиховій.
За його інформацією, ситуація на Авдіївському напрямку динамічна та може змінюватись щогодини. Українські військові продовжують тримати оборону.
"В Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої. Ситуація напружена, але контрольована. Якщо противник переріже основний логістичний шлях, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання", — додав Лиховій.
Також він розказав, що у самому місті вже кілька днів тривають вуличні бої. В атаках на Авдіївку російські війська використовують бронегрупи та піхоту.
"За вчора (13 лютого - ред.) ворог на одному з відрізків застосовував малі штурмові піхотні групи, але одразу з п'яти — шести бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, які ведуться та ворожу навалу, яка там зосереджена. Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч солдатів", — додав речник.
Він зазначив, що головним для українського командування є збереження життів українських військових і, у разі загострення ситуації, відхід на нові рубежі.
"Події останніх днів, зокрема ракетні обстріли населених пунктів Покровського району, які трохи західніше Авдіївки, показують, на що можуть перетворитись ці населені пункти у разі, якщо лінія фронту просунеться трохи західніше. Саме тому нам важливо тримати Авдіївку і кожне українське місто", — зазначив Лиховій.
Київ — повітряна тривога.
Працюємо для недопущення блокади кордону польськими перевізниками — Деркач
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у середу, 14 лютого, разом із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем спільно відвідали три пункти пропуску на кордоні: “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув” та “Краківець – Корчова”.
Про це Деркач повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Під час перемовин посадовців, а також представників прикордонних та митних служб обох країн, насамперед, йшлося про недопущення блокади кордону з боку польських перевізників. Деркач, зокрема, наголосив, що українська сторона виконала всі заходи, які обіцяла.
“Всі ми знаємо, що та угода, яка була підписана між протестувальниками в Польщі і Мінінфраструктури, діє до 1 березня. Тому наші зустрічі присвячені тому, щоб ми вирішили всі питання, які були проблемними і були передумовами для блокування кордону. Дві теми яких ми торкнулися — черги перед кордонами і угода про лібералізацію перевезень”, — сказав Деркач.
Він додав, що після того, як перевізники заблокували пункти пропуску, черги на кордоні зменшились і їх фактично не існувало до протесту польських фермерів, який відбувається зараз.
Посадовець на місці показав польським колегам роботу системи єЧерга. Він пояснив, що для її ефективної роботи важлива безперебійна робота кордону. За його словами, в умовах блокади, організованої польськими фермерами, жоден перевізник не може планувати свою діяльність, а збитки поруч з Україною та Польщею несуть і інші країни ЄС.
Деркач також відзначив, що зі свого боку його відомство всіляко підтримує Міністерство агрополітики у спробах розв’язати цю ситуацію.
Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: працюватимуть сапери
На Київщині триває ліквідація вибухонебезпечних предметів. У двох районах регіону працюватимуть фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"На території Вишгородського району сьогодні, 14 лютого, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області може бути гучно", — йдеться у повідомленні.
В адміністрації закликають зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.
За матеріалами ДБР судитимуть ексвоєнкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ярослава Дмитрука.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За інформацією відомства, 2 серпня 2023 року правоохоронці викрили військового комісара із Закарпаття. За версією слідства, підозрюваний у службовий час використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича.
"На будівництві постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю. Попри це, усі військові отримували матеріальне забезпечення від держави. Таким чином їм було безпідставно нараховано і виплачено понад 500 000 гривень", — йдеться у повідомленні.
Ексвоєнкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.
З полону повернули українського військового, який боронив Рубіжне
З російського полону повернули українського військового з Луганщини Олександра Кольцова. У полоні він пробув понад 600 днів. Про це повідомив начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко.
Обмін полоненими, під час якого повернули Олександра Кольцова в Україну, відбувся 8 лютого 2024 року.
Як написав Юрченко, 30-річнй Олександр народився у Сєвєродонецьку. у травні 2021 року підписав контракт з Національною Гвардією України та служив у Рубіжному. У серпні 2022 року чоловік пішов вчитись на гранатометника. з початком повномасштабного вторгнення брав участь у захисті Рубіжного.
"Олександр потрапив у російський полон на Луганщині, під час пекельних боїв за Сиротине у червні 2022 року, де він пробув понад 600 днів тяжких випробувань. За героїчну мужність та відданість відзначив оборонця медаллю "Захисник Рубіжного", — написав Юрченко.
Вдома українського військового чекали дружина, діти та батьки.
На Миколаївщині Кінбурнська коса потерпає від пожеж внаслідок обстрілів армії РФ
У Миколаївській області на території Кінбурнської коси, з початку повномасштабного вторгнення, пожежами внаслідок російських обстрілів було уражено понад 6754,49 гектара землі.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Національний природний парк "Білобережжя Святослава".
"Кінбурнський півострів потерпає від вогню, спричиненого обстрілами, майже із самого початку військових дій".
Станом на 13 лютого 2024 року на території національного природного парку "Білобережжя Святослава" зафіксували 209 пожеж.
За інформацією національного природного парку, значна частина пожеж має повторний характер — вражаючи одну й ту саму ділянку декілька разів.
"Обстріли, лісові пожежі, перекидання техніки, мінування — усі ці дії окупантів негативно впливають на природно-заповідний фонд Кінбурнської коси, адже страждають її унікальні флора та фауна", — йдеться в повідомлені.
Моніторинг пожеж проводиться на підставі аналізу даних дистанційного зондування Землі з комплексу супутників Sentinel-2.
Україна не заперечує проти перевірок у Польщі транзитного зерна — Сольський
Україна не заперечує проти додаткових перевірок у Польщі українського зерна, що іде транзитом в інші країни.
Про це міністр аграрної політики Микола Сольський сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", — прокоментував міністр заяви польської сторони.
Як розповів Сольський, через Польщу експортується невеликий обсяг зерна. За його словами, 90% українських фермерів вже декілька місяців поспіль віддають перевагу експорту через так звані "зернові коридори".
Міністр розповів, що Україна веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням зерна.
"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", — сказав Сольський.
Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що влада хоче посилити контроль над українським зерном, яке транзитом потрапляє у державу.
Колодзейчак попередив щодо перевірок всього зерна, кожної партії, яка йде через польську територію як на сухопутному кордоні, так і в портах.
Заступник міністра зазначив, що особисто планує лобіювати це правило і не має наміру співпрацювати з тими, хто виступить проти нововведення.
У заблокованих пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1300 вантажівок – ДПСУ
Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".
Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
Заблокованими залишаються 5 напрямків — це "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". 13 лютого польські фермери годину блокували рух транспорту у напрямку пункту пропуску "Краківець".
"Їхні дії тривали протягом години. Надалі вони припинили блокувати рух для вантажних транспортних засобів, тому фактично, як і раніше – п'ять напрямків, де ускладнений рух для вантажних транспортних засобів", – каже Демченко.
Станом на ранок біля пункту пропуску "Краківець" у черзі на в’їзд в Україну понад 1100 вантажівок.
"Звісно, що при такій інтенсивності руху — інтенсивності руху майже немає. До прикладу, напрямок ПП "Ягодин" у звичайні дні, коли рух відбувається адекватно, то за добу кордон перетинає 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Минула доба — це 146 вантажних транспортних засобів, 14 з яких — у бік Польщі, а решта — у бік України", – повідомив Андрій Демченко.
Також, за словами речника ДПСУ, суттєво менше вантажівок перетнули кордон у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська". У напрямку ПП "Шегині" за минулу добу перетнуло кордон 72 вантажівки — усі в бік України.
У Латвії відреагували на оголошення Росією у розшук низки політиків з країн Євросоюзу
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що країна не піддасться на методи залякування російського президента Володимира Путіна, коментуючи інформацію про те, що МВС РФ оголосило у розшук політиків інших країн, яких вважає "нацистами", зокрема латвійських.
Про це Евіка Сіліня сказала 13 лютого після засідання Кабінету міністрів, передає Delfi.
Вона підтвердила, що латвійський уряд поінформований про ситуацію та розцінює дії Путіна як "незаконні та політично мотивовані".
"Наше завдання — заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", — сказала Сіліня і додала, що зовнішньополітична служба Латвії завжди готова забезпечити дипломатичний захист латвійських посадовців та інших громадян у будь-якій країні.
Армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, є поранена
Російські війська 14 лютого завдали масованого удару по Новогродівці. Обстрілом пошкоджені адмінбудівлі та житлові будинки, одна людина поранена. Про це повідомила пресслужба Новогродівської міської військової адміністрації.
"Під масований удар потрапила Новогродівка. Ворожа ракета пошкодила універмаг і багатоквартирний будинок. Поранення отримала 41-річна жінка", — повідомили в пресслужбі.
Херсонські зенітники знищили російський безпілотник на Миколаївщині
13 лютого воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ударний БпЛА "Ланцет" на Миколаївщині. Про це у Facebook повідомило Повітряне командування "Південь".
На півдні України ЗСУ знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та ударний БпЛА "Ланцет".
"Протягом минулої доби, 13 лютого 2024 року, на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану авіаційну ракету Х-59. На Миколаївщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено ударний БпЛА "Ланцет", — йдеться у повідомленні.
В Івано-Франківську судитимуть двох бойовиків "ДНР", які воювали на Херсонщині — СБУ
В Івано-Франківську судитимуть двох бойовиків "ДНР", які воювали на Херсонщині. Слідчі СБУ завершили розслідування та передали матеріали з обвинуваченням до суду. Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.
Як йдеться у дописі, 27-річний житель Горлівки, який служив у "МЧС ДНР", наприкінці лютого 2022 року вступив до 5 батальйону 113 полку територіальної оборони на посаду стрільця. На початку березня підрозділ перевезли з Донеччини через РФ на територію Херсонської області.
"Чоловік брав участь у боях проти Сил оборони України в районі населених пунктів Наддніпрянське, Воскресенське, Борозенське, Кочубеївка. На цей час бойовик перебуває на непідконтрольній території Донецької області", — інформують в СБУ.
Також слідчі передали до суду матеріали щодо жителя тимчасово окупованої Макіївки 1988 року народження. Чоловік вступив до підрозділів "ДНР" у березні 2022 року. Служив солдатом в 11 окремому мотострілецькому "єнакієвсько-дунайському" полку. Він воював на Херсонщині.
"Основний удар був по пологовому": на момент удару в лікарні Селидового перебували майже 150 пацієнтів
На момент ракетного удару по лікарні у Селидовому вночі 14 лютого, там перебувало близько 149 пацієнтів. За попередньою інформацією, аваріно-рятувальні роботи завершені, на місці влучання у п'ятиповерховий будинок ще гасять пожежу.
Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказала речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал.
За її інформацією, під завалами одного з будинків перебували люди, також люди були під завалами міської лікарні
"У результаті аварійно-рятувальних робіт з-під завалів лікарні вилучили тіла трьох загиблих, в тому числі дитини.Також рятувальники евакуювали 6-місячну дитину. Внаслідок влучання у лікарню поранено 6 людей, серед них — одна дитина", — розказала Бахал.
Також вона додала, що на момент ракетного удару у міській лікарні перебували 149 пацієнтів. Наразі всі вони евакуйовані.
"Частину пацієнтів евакуювали до інших лікарень, інших доправили до родичів, або додому. Все залежало від стану, в якому вони перебували", — пояснила речниця ДСНС.
Також Бахал розказала, що з-під завалів п'ятиповерхового будинку рятувальники врятували одну людину. Там отримали поранення шестеро людей, в тому числі три дитини. Наразі там триває ліквідація пожежі.
"Наразі фахівці встановлюють тип ракет, якими армія РФ вдарила по Селидовому. За попередньою інформацією, це ракети "Іскандер-М" та "С-300", — розказала вона.
Корабель РФ "Цезар Куніков" знищений ударними морськими дронами “Magura V5” — ГУР
14 лютого Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України за допомогою ударних морських дронів “Magura V5” знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" Чорноморського флоту РФ.
Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. "Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошуково-рятувальна операція окупантів РФ успіху не мала.
Число жертв російської атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей — Кличко
Число жертв російської атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ВДК "Цезар Куніков" у Криму
Генштаб ЗСУ зранку 14 лютого підтвердив ураження ВДК "Цезар Куніков" у Криму.
Повідомляється, що Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів РФ — "Цезар Куніков".
У момент ураження він перебував у територіальних водах Алупки.
Удар росіян по Селидовому: серед загиблих дитина і вагітна жінка, серед поранених 4 дитини — ОВА
За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 08:00 ранку 14 лютого серед загиблих внаслідок удару росіян по Селидовому — дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.
"Вночі росіяни випустили по місту чотири ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні", — написав він.
До лікарень Покровська та Мирнограда евакуювали 45 пацієнтів, які перебували на лікуванні у лікарні Селидового.
За фактом масованого обстрілу Селидового прокуратура Донеччини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Упродовж доби армія РФ завдала 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області: є загиблий
Протягом минулої доби, 13 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула.
Про це сьогодні, 15 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Внаслідок артилерійського удару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці загинув 67-річний чоловік.
Загалом армія РФ завдала 182 удари по містах та селах Запорізької області:
- п'ятьма авіаснарядами — по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному;
- сім разів застосувала РСЗВ по Новоданилівці, Малій Токмачці та Роботиному;
- 48 безпілотниками атакувала Малинівку, Чарівне, Лобкове та Новоданилівку;
- 122 рази обстріляла з артилерії Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Левадне, Білогір'я, П'ятихатки, Кам'янське, Степногірськ та інші прифронтові міста й села.
ГУР оприлюднило список сирійських найманців, завербованих РФ на війну проти України
Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.
Відповідний список опублікований на сайті ГУР.
У списку — 141 особа.
“Як відомо, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому “Kuweires”, — зазначили у ГУР.
В ГУР також заявили, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти України, буде справедлива відплата.
Вночі російська армія обстріляла дві громади Сумської області
Вночі 14 лютого російська армія чотири рази обстрілювала Сумську область. Ударів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.
Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.
У Есманській громаді були обстріли з міномета (10 вибухів) та кулеметів.
У Шалигинській — зафіксували обстріл з кулеметів.
Армія РФ продовжує бити з артилерії по території Миколаївщини:
На Миколаївщині 13 лютого російські військові завдали ударів по Куцурубській громаді. Загиблих та поранених немає.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У військовій адміністрації зазначили, що 13 лютого о 13:57 та 16:29 артилерійські обстріли армії РФ зафіксували по населеному пункту Куцурубської громади. Люди не травмувалися.
Війська РФ атакували Херсонщину 37 разів. Одна людина загинула, шість — поранених
Протягом минулої доби, 13 лютого 2024 року, російські військові 37 разів обстріляли Херсонську область з різного виду озброєння.
Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські війська протягом доби 37 разів обстріляли Херсонщину, випустили 164 снаряди. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.
Одна людина загинула, ще шість — дістали поранення, йдеться у повідомленні.
Як повідомила у марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, війська РФ не припиняють використовувати керовані авіабомби.
"Якщо їх не було минулої доби, позаминулу добу військові РФ спромоглися на п'ять випусків авіабомб. Вони обстрілюють з далекобійного озброєння, яке можуть собі дозволити після того, як ми відпрацювали по їх позиціях і максимально відкинули їх. До прикладу мінометні обстріли Херсону вже загрожують. Але вишукують позиції, з яких застосовують, в тому числі і мінометне озброєння по інших населених пунктах", — сказала Гуменюк.
Також додала, що армія РФ обстрілює артилерією, в тому числі РСЗВ. Максимально намагається застосовувати FPV-дрони, в тому числі дрони інших модифікацій, які скидають осколкові боєприпаси.
Війська РФ вдарили по громадах Нікопольського району Дніпропетровщини
Війська РФ вдарили по громадах Нікопольського району Дніпропетровщини ввечері 13 лютого та двічі вночі.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, випустили майже півтора десятка снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Загиблих та поранених немає.
На інших територіях області ніч минула без атак, повідомив він.
Власні джерела Суспільного підтвердили удар по кораблю РФ в Криму
Власні джерела Суспільного підтвердили атаку на російський корабель в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі, атакований вранці 14 лютого. За даними джерел, його підбили дронами ГУР, судно затонуло.
За добу російське військо втратило 1060 військових — Генштаб
Станом на ранок 14 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 398 140 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1060 військових.
В окупованому Криму під ранок було чути вибухи
Під ранок у Криму у Ялті, Місхорі та Алупці було чутно п'ять вибухів, повідомляють підписники телеграм-каналу "Крымский ветер".
Пізніше підписники розповіли подробиці про вибухи в морі. Повідомляється, що спочатку були спалахи в морі, потім вибухи. Від вибухової хвилі в Алупці відкривалися вікна. Підписник із Сімеїзу стверджує, що на кораблі лунала тривога.
За даними телеграм-каналу, місце вибухів у морі, які почалися о 06.04 за московським часом, імовірно, розташоване в районі Місхора. Звуків пусків ракет не було, стверджують підписники. За непідтвердженими даними, може йтися про атаку на російський корабель, відзначає канал.
Згодом стало відомо про повторні вибухи в морі.
Підписники повідомляють, що два вертольоти Мі-8 літають низько над морем уздовж берега від Алупки в бік Кацивелі і назад.
"Сезон бавовни триває, чекаємо офіційної інформації, робота в Криму триває", — сказала начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі марафону "Суспільне Спротив".
Суспільне звернулося за інформацією до українських спецслужб.
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів війська РФ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби росіян.
На Авдіївському напрямку відбили 24 атаки з боку війська РФ — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак війська РФ поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам РФ значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак війська РФ в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації 27 разів намагалося покращити тактичне положення.
На Новопавлівському напрямку наступальних дій росіян не зафіксовано.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки російського війська східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ РФ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби військо РФ здійснило 5 безуспішних штурмових дій.
Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 71 бойове зіткнення
На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки. Загалом військо РФ завдало 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснило 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого.
Внаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Авіаційних ударів зазнали Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Чеські фермери приєднаються до протестів, блокади кордону через український імпорт
Чеські фермери приєднаються до масштабного протесту наступного тижня проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України. Про це повідомило чеське видання iRozhas.
Польські фермери вже заблокували пʼять прикордонних пропуски між Україною та Польщею, починаючи з 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку. Фермери з Чехії планують власну блокаду.
Протестувальники перешкоджатимуть шосе в Празі 19 лютого, щоб привернути увагу до вимог чеських фермерів. Демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.
Потім демонстранти вирушать до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.
Внаслідок атаки на Селидове є загиблі
Станом на 05:30 ранку 14 лютого відомо про трьох загиблих та 12 поранених людей через нічний обстріл Селидового на Донеччині з боку армії РФ. Про це повідомила Селидівська МВА.
"Вночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська поцілили по цивільних об'єктах у Селидовому. В результаті чого поранення дістали 12 мешканців (4 з них діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)", — йдеться в повідомленні.
Другий удар за ніч по Селидовому на Донеччині
Російські війська близько першої години вдруге за ніч атакували Селидове на Донеччині, внаслідок чого травмована людина, повідомив керівник ОВА Філашкін. Через обстріл пошкоджений один із корпусів лікарні. Ймовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина.
На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада, додав Філашкін.
Російська армія атакувала Донеччину: серед травмованих є діти
Щонайменше чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині, повідомив керівник ОВА Філашкін. Армія РФ обстріляла місто близько 23:30 та поцілила у пʼятиповерхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.
Серед поранених двоє дітей. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під завалами перебувають ще чотири людини. Рятувальна операція триває, додав Філашкін.