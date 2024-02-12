13 лютого — 720 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
За день військові РФ завдали 331 удар по Сумщині
Протягом 13 лютого російські військові здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 331 вибух з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС та іншої зброї. Про це повідомили у Telegram-каналіСумської обласної військовій адміністрації.
Логістика трасою Горлівка — Ласточкине — Авдіївка ускладнена, постачання до Авдіївки відбувається не лише нею — Лазуткін
Логістика трасою Горлівка — Ласточкине — Авдіївка ускладнена. Ця дорога основна та більш зручна, але постачення до Авдіївки відбувається не лише нею.
Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер ЗСУ "Магура" Дмитро Лазуткін.
"Згідно з усіма джерелами відстань до цієї траси менше кілометра, тобто "сіра зона" ближче. Вона основна та більш зручна транспортна артерія, постачення до Авдіївки, зокрема, відбувається південніше, також є можливості провести евакуацію та постачати боєкомплект. Ситуація важка, її можна назвати "критичною", але наразі триває спротив, який завдає шкоди російським військовим", — уточнив Дмитро Лазуткін.
За його словами, російські військові атакують Авдіївку з кількох напрямків. Вони намагаються обійти коксохімічний завод з північного сходу.
"Багато артилерійських обстрілів, за добу понад 30 запусків керованих авіабомб з боку окупантів, це знищує місто та околиці. Відбулась певна ротація українських військових, які довгий час боронили місто", — розказав начальник служби зв'язків.
Умєров та Сирський обговорили з командувачем військ НАТО у Європі збільшення засобів РЕБ і ротацію бійців на фронті
Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 лютого поспілкувались з верховним головкомом Збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі й керівником Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.
Про це очільник МО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Умєров назвав розмову "чіткою та предметною" і зазначив, що у ході перемовин з партнерами обговорили воєнні плани на 2024 рік.
За словами міністра, Сирський озвучив пріоритети, серед яких:
- оптимізація структури ЗСУ;
- поліпшення якості підготовки українських військових;
- доукомплектування наявних бригад і створення нових;
- забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.
Сторони також окремо обговорили постійне збільшення засобів радіоелектронної боротьби, аби нівелювати загрозу російських дронів.
"Ще одна важлива тема — забезпечення ротації бійців на фронті. Попереду — багато роботи й рішень, необхідних для перемоги", — додав очільник МО.
На Запорізькому напрямку українські військові відбили атаку армії РФ східніше Малої Токмачки
На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області.
Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окрім цього, зазначають, що російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по 20 населених пунктах.
"Серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки",—йдеться в повідомленні.
Сирський та Умєров сьогодні об'їхали всі "гарячі точки" на фронті — Зеленський
Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров протягом сьогоднішнього дня перебували на фронті.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення 13 лютого.
За його словами Сирський та Умєров об'їхали всі "гарячі точки".
"Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Доповіли щодо ситуації. Розв'язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", — розповів президент.
У Луцьку судять обвинуваченого у постачанні комплектуючих до РФ керівника фірми
У Луцьку судять керівника фірми, якого обвинувачують у постачанні до РФ комплектуючих для виробництва підводних човнів. Розгляд справи триває у Луцькому міськрайонному суді. На черговому засіданні розпочали досліджувати докази у справі.
23 травня 2023 року Служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ. За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.
"Іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію", — йдеться у заяві СБУ.
Польські фермери заявили, що наступного тижня заблокують всі пункти пропуску на кодоні з Україною
Польські фермери мають намір у вівторок, 20 лютого, заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомили на сайті NSZZ RI "Solidarność".
"20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях", — мовиться у повідомленні.
У профспілці також заявили, що будуть заблоковані не тільки пункти пропуску, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.
Протягом доби на фронті відбулось понад пів сотні бойових зіткнень — Генштаб
Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 13 лютого.
Протягом доби росіяни здійснили 1 ракетний і 94 авіаційних удари, а також 89 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 52 бойових зіткнення.
Байден закликав Палату представників "негайно братися за голосування" законопроєкту про допомогу Україні
Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом законопроєкту щодо міжнародної підтримки, який включає фінансування допомоги Україні.
Про це повідомили на сайті Білого дому.
"Я вітаю двопартійну коаліцію сенаторів, які об'єдналися, щоб просунути цю угоду, і я закликаю Палату представників негайно братися за голосування", — зазначив Байден.
Президент наголосив, що США "не можуть дозволити собі більше чекати".
"Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми бачимо заяви про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси, оскільки росіяни продовжують атакувати", — вказав політик.
Байден підкреслив, що якщо цивілізований світ не буде протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки США будуть значними.
"Союзники та супротивники візьмуть це до уваги. Палаті представників настав час вжити заходів і негайно надіслати цей двопартійний закон мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон", — додав президент.
Під час обстрілу Часового Яру на Донеччині поранений чоловік, який перебував вдома
13 лютого російські військові обстріляли приватний сектор Часового Яру на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранений чоловік. Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Близько 04:00 почався обстріл. 59-річний чоловік, який перебував у себе вдома, зазнав тілесних ушкоджень. чоловік, який перебував у себе вдома до медичного закладу", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.
За даними речниці, тип озброєння, яке російські військові використали під час цього обстрілу встановлюється.
Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що за вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.
Удар по Кіровоградщині був нанесений ракетою "Іскандер-К" — Сили оборони півдня України
Вчора, 12 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Кіровоградщині ймовірно, крилатою ракетою "Іскандер-К". На інфраструктурному об’єкті виникла пожежа. Поранених немає. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Військові РФ обстріляли Михайлівку на Херсонщині: поранені двоє людей
Російські військові 13 лютого 2024 року обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, поранені двоє людей. Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.
За даними ОВА, на момент атаки 52-річна жінка та 48-річний чоловік перебували на подвірʼї. З вибуховими травмами та уламковими пораненнями, їх доправили до лікарні.
Суд Фінляндії присудив 40 діб умовного арешту бойовику Петровському з підрозділу "Русич"
У Фінляндії окружний суд Кюменлааксо засудив одного з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воіслава Тордена) до 40 діб умовного ув'язнення за дві спроби порушити заборону на в'їзд в країну. Також суд зобов'язав Петровського сплатити штраф у розмірі 80 євро. Петровського підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні.
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що росіянин здійснив два злочини на КПП "Ваалімаа" в період між 2022 і 2023 роками. Петровський приїхав до Фінляндії 16 серпня 2022 року. За кілька днів він поїхав назад до Росії. Вдруге він приїхав до Фінляндії 19 липня 2023 року через прикордонний пункт пропуску "Ваалімаа".
Згідно із доводами сторони обвинувачення, Петровський намагався ввести фінську владу в оману та обійти заборону на в'їзд, намагаючись отримати візи в Греції та Франції та приховуючи своє колишнє ім'я. Зі свого боку Петровський зазначив, що раніше проти нього не вводили заборону на в'їзд.
Італія виділить 45 млн євро на відбудову центру Одеси, пошкодженого внаслідок атак РФ
Італія допоможе з відбудовою історичного центру Одеси, який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак. План відновлення розрахований на три роки і коштуватиме 45 мільйонів євро. Про це 13 лютого повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики після зустрічі зі спеціальним посланником Міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та консулом Посольства Італії в Україні Стефано Мозером.
Уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської ОВА
13 лютого уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської ОВА — Володимира Чередніченка. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
Володимира Чередніченка погодили на посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Попрощалися з тернополянином, який помер на 9 день мобілізації: що кажуть рідні
У Тернополі поховали 35-річного Миколу Ірзайкіна, який помер на 9 день з часу мобілізації від гострої легенево-серцевої недостатності. Про це розповів офіцер об’єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас.
За його словами, чоловік помер 9 лютого в навчальному центрі в Житомирській області. Він був курсантом навчального взводу, мав звання солдата.
Сестра Миколи Ірзайкіна Марина Куліковська каже, чоловіка мобілізували 1 лютого. Після того, як військовий поїхав до навчального центру, тримала з ним зв’язок.
"Хотіла його підбадьорити. Кожного дня, відколи він пішов, ми з ним переписувались на хороші теми. А вже 9 лютого зранку з ним зв’язку не було. Скаржився, що там були погані умови для проживання".
Микола Ірзайкін народився в Росії, у місті Уренгой. З сім’єю переїхав у Тернопіль. Закінчив 24 школу, потім — Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Поза роботою на підприємстві чоловік займався волонтерством, говорить сестра.
"Це була людина, яка могла завжди допомогти, прийти на допомогу. Його хоч до серця прикладай. Він був найкращим батьком і найкращим чоловіком, сином і братом".
Тарнавський спростував заяви росіян щодо втрат Сил оборони під Селидовим на Донеччині
Росіяни запустили дезінформацію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим у Донецькій області.
Про це в Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО). Таким чином противник відвертає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого втратили 645 бійців, а з 5 лютого до 11 лютого армія РФ втратила 2947 своїх військових", — написав Тарнавський.
ДБР має ухвалу на арешт квартир та землі екснареченої Романа Гринкевича Софії Морозюк
Державне бюро розслідувань має необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також екснареченої Романа Гринкевича Софії Морозюк. Художниця має три квартири та земельну ділянку.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена, тобто ми з вами говоримо про чоловіка, дружину, сина, тещу. Що стосується нареченої-художниці, то також є ухвала на арешт її майна: це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка. Окрім того підозру отримали ще троє громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Їхнє майно також під арештом", — каже Тетяна Сапьян.
Тетяна Сапьян зазначила, що усі ухвали на арешт майна вже направили в Мін'юст. Після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр:
"Є запитання від журналістів, що в реєстрі немає фактів, що майно арештоване. Для цього треба трішки більше часу і це з'явиться абсолютно офіційно. І ми побачимо, що це земельні ділянки у різних регіонах України: в Київській області, Львівській, Закарпатській, безпосередньо у Львові. Це преміум-класу автівки, які датовані 2022 роком випуску і, звичайно, що самі квартири, які записані і на тещу, так і на дружину, і на сина".
В Одесі внаслідок атаки РФ пошкодило багатоповерхівку
В Одесі внаслідок атаки РФ 13 лютого пошкодило житловий багатоповерховий будинок. Про це у своєму дописі у Facebook повідомила журналістка Зоя Казанжи.
"Прилетіло в наш будинок. Уламки. Багатоповерхівка. Все ок. В сенсі - ніхто не постраждав. Вікна повилітали. Всі перелякалися", — йдеться у її дописі.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 14:26. У Повітряних силах повідомляли про активність російської тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
На Полтавщині у лісі на дереві знайшли гранату
У Кременчуцькому районі жителі села Максимівка у лісі знайшли боєприпас. Про це йдеться на офіційному сайті поліції Полтавщини.
12 лютого жителі села Максимівка поряд з лісом виявили бойову гранату на дереві. Після виклику поліції на місце прибули вибухотехніки. Боєприпас вилучили і відправили на експертизу. Слідчі поліції встановлюють його походження, йдеться на сайті.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження з бойовими припасами". Санкція від 3 до 7 років позбавлення волі
Армія РФ з безпілотника атакувала Гаврилівку на Херсонщині: є поранені
Російські військові 13 лютого 2024 року скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка Херсонської області. Поранені двоє людей. Про це повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.
Снаряди РФ влучили у подвір'я поблизу одного з будинків. Поранені двоє людей: жінка 71 року та 36-річний чоловік. Їх ушпиталили, йдеться у повідомленні.
"Не стримали емоцій": міністр сільського господарства Польщі вибачився за розсипане на кордоні зерно
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський вибавився від імені польських фермерів за інцидент із розсипаним зерном з українських вантажівок перед пунктом пропуску "Ягоди — Дорогуськ".
Заяву Чеслава Секерського опублікували на сайті польського міністерства. З його слів, ситуація на кордоні наразі напружена, але вчинок польських фермерів він не підтримує.
"Як на мене, це не правильна форма протесту, але її часто використовують фермери в різних країнах, — зазначив польський посадовець. — Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації.
42 мільярди доларів потрібно Україні, щоб утримати той значний прогрес, якого вона досягла — голова МВФ
Про це заявила директорка МВФ Крісталіна Георгієва.
"Україна заробляє підтримку міжнародної спільноти дуже виваженими діями всередині країни. Вони збирають 36% ВВП у вигляді податків. Я не знаю багато країн, які роблять це навіть без війни. Вони знизили інфляцію з двозначних цифр з 27% до 5%. Вони відновили перспективи зростання, зараз воно становить 4.5%. Якщо ми припинимо цю підтримку, ми ризикуємо втратити всі ці здобутки, які були досягнуті. На щастя, ЄС одностайно ухвалив пакет допомоги на 50 мільярдів євро на підтримку України, і я дуже сподіваюся, що Конгрес США прийде до рішення, яке забезпечить цю дуже цінну підтримку для України, на яку ми очікуємо", — зазначила Георгієва.
В Офісі президента обговорили з українськими послами підготовку до Глобального саміту миру
Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого саміту миру на рівні лідерів держав та урядів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зокрема Єрмак зазначив, що наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд у середині січня. Керівник ОПУ розповів, що українська сторона підготувала своє бачення проєкту результатів роботи саміту.
"Безумовно, на ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року", – сказав Єрмак.
В Україні націоналізували активи російського олігарха грецького походження — ОГПУ
В Україні націоналізували активи російського олігарха грецького походження. В дохід держави стягнули 100% корпоративних акцій ПрАТ “Пентопак” та дочірнього підприємства “Атлантіс-Пак Україна”, фактичним кінцевим власником яких є російський олігарх Іван Саввіді .
Про націоналізацію активів повідомляє Офіс Генпрокурора.
Зазначається, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами Офісу Генерального прокурора до російського олігарха грецького походження про націоналізацію його українських активів.
“За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснювалося розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, російський підприємець, який причетний до антиукраїнської діяльності, після початку повномасштабної агресії зі сторони РФ неодноразово надавав благодійну допомогу так званій “ДНР”.
Під час розслідування заарештували та передали АРМА корпоративні права цих підприємств, а також комплекс нежитлових приміщень, транспортні засоби, кошти на банківських рахунках — 23,4 млн гривень, 345 тис доларів США.
Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до суду про націоналізацію українських активів російського олігарха.
Досудове розслідування проводило ДБР.
Через нічну атаку у Дніпрі евакуюють 105 пацієнтів лікарні: куди переведуть людей
У ніч на 13 лютого російські військові вдарили безпілотниками по енергетичних та інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Через навантаження на енергосистему у місті евакуйовують одну з лікарень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами у медзакладі зіллють систему опалення та вивезуть чималу кількість паліативних хворих.
Як зазначила заступниця директора департамента охорони здоров'я населення міськради Дніпра Олександра Бодня, у лікарні на житломасиві Придніпровській перебувало 105 пацієнтів. Нині виписано на амбулаторне лікування та переведено до інших медустанов понад 70 людей.
"Наразі ми переводимо наших пацієнтів, хтось йде амбулаторно лікуватися додому, під контролем наших медиків. Хтось їде до інших лікарень. На сьогодні вже більше 70 людей ми перевели або виписали під нагляд медиків і також інші пацієнти будуть переведені до інших лікарень до кінця сьогоднішнього дня. По цифрам – 33 людини перевели до інших лікарень, 39 людей виписано амбулаторно", – каже вона.
Також у Дніпрі зачиняють школи. Адже через пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення.
Допомагала окупантам на Херсонщині: волонтерка з Криму отримала підозру від СБУ
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у пособництві державі-агресору волонтерці з окупованого Криму Катерині Нестеренко, яка з 2023 року збирає гроші на допомогу російським військовим на Херсонському напрямку. Її брат Андрій Петрусевич вже підозрюється у колабораційній діяльності.
Про це йдеться в оприлюдненому тексті підозри.
За даними слідства, 26-річна уродженка Сімферополя та мешканка Києва на початку повномасштабного російського вторгнення повернулася до Криму та почала "волонтерську діяльність".
Зокрема, з жовтня 2023 року по лютий 2024 року вона збирала гроші на придбання квадрокоптерів, продуктів, засобів гігієни і наборів першої медичної допомоги для російських військових, які беруть участь у бойових діях проти України на території Херсонщини. Йдеться про "126-й окремій гвардійській Горлівській Червонопрапорній, ордена Суворова бригаді берегової оборони РФ" та "добровольчому батальйону "Крим".
У Нацполіції повідомили, скільки довідок про непридатність до військової служби скасували після перевірки
Працівники Національної поліції перевіряють довідки військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, наразі 1200 таких довідок уже скасовані.
Про це перший заступник голови Національної поліції, очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв’ю “Цензор.НЕТ”.
За його словами, якщо брати ВЛК, то проводиться “колосальна робота” з перевірки раніше наданих довідок.
“Тому що це теж треба перевіряти. Ми вилучили 45 тисяч медичних справ, які зараз підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей і МСЕК уже найвищому рівні. І вже є навіть напрацювання по скасуванню виданих раніше документів. Тільки в результаті наших запитів центральною ВЛК та ВЛК в регіонах 7,5 тисяч довідок про непридатність залишено в силі, а 1200 скасовано”, — сказав Цуцкірідзе.
Він також розповів, що правоохоронці направили до МСЕК 21 тисячу медико-експертних справ про встановлення інвалідності. 6,3 тисячі з них були визнані сумнівними, їх направили на ще один розгляд.
У Москві сталася пожежа на на території заводу МіГ — соцмережі
У РФ у Москві сталася пожежа на території заводу МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла у реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними "Бази", загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі. Причина пожежі поки залишається невідомою.
Зазначається, що площа пожежі — 70 квадратних метрів. Також повідомляється про евакуацію. До місця події вирушили кілька пожежних бригад, йшлося про ризик переходу вогню і на інші будівлі заводу.
Наразі російські телеграм-канали повідомляють, що відкрите горіння біля заводу МіГ ліквідували. При цьому покрівля продовжує тліти. Її розбирають пожежники. Вони також заливають перекриття, щоб вогонь не поширився далі.
Суспільне намагається отримати коментар в українських спецслужб щодо пожежі.
Визначено 12 переможців першого хакатону "Наступ машин" — Міноборони
Міністерство оборони України визначило 12 переможців першого хакатону "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних платформ на фронті. Кожен з них отримає по 10 тисяч доларів для реалізації своїх ідей.
Оборонне відомство отримало понад 2 тисячі заявок, відібравши для участі 450 розробників, інженерів та інноваторів, що об’єдналися у команди та презентували 122 ідеї. Члени журі опрацювали всі презентації та визначили 12 ідей-переможців у різних напрямках. При визначенні переможців, журі враховувало готовність ідеї до впровадження та масштабування, а також терміни її реалізації.
Кожен переможець отримає 10 тисяч доларів від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання або масштабування своїх розробок. Серед них є іноземні команди, що презентували готові технічні рішення.
В Офісі президента розпочали подготовку до Саміту миру та провели нараду з 82 дипоматами
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів. Наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії", — зазначив Єрмак.
Він додав, що після першого інавгураційного Саміту миру Україна пропонує проведення низки тематичних міжнародних конференцій та зустрічей високого рівня щодо ключових пунктів Формули миру.
Сенат США проголосував за прийняття пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню
Як повідомляє The Guardian, законопроєкт, що передбачає виділення 95,34 мільярда доларів допомоги, було проголосовано на тлі "зростаючих сумнівів щодо подальшої долі документу в Палаті представників, контрольованій республіканцями".
У Сенаті законодавці подолали поріг у 60 голосів, тепер законопроєкт буде направлено до Палати представників.
Джо Байден протягом декількох місяців закликав Конгрес поквапитися з наданням нової допомоги Україні і партнерам США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Українські офіційні особи неодноразово попереджали про брак зброї в той час, коли Росія продовжує здійснювати нові напади.
За процедурою, обидві палати Конгресу повинні схвалити законопроєкт, перш ніж Байден зможе його підписати.
Армія РФ 18 разів атакувала міста та села, у Нью-Йорку двоє можуть бути під завалами
Під руїнами п'ятиповерхівки у Нью-Йорку Донецької області, по якій армія РФ напередодні завдала двох ударів авіабомбами, імовірно, перебувають двоє людей.
Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Донецькій області.
"Дві людини ймовірно перебувають під руїнами п’ятиповерхівки у Нью-Йорку. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків", — зазначили в поліції.
Також під час цього удару, за даними облпрокуратури на вечір 12 лютого, поранення дістав 36-річний чоловік.
Польська прокуратура порушила справу через висипане з українських вантажівок зерно
Як повідомляє польське видання Farmer, розслідування розпочато за двома напрямками — знищення майна та порушення митної безпеки. Винним може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
"У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документування цих трьох транспортів, сказала речниця", — сказала речниця окружної прокуратури Агнешка Кепка.
В прокуратурі додали: за попередніми підрахунками, через дії страйкарів з вантажівок висипалося орієнтовно три тонни зерна.
11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. За попередніми даними поліції, учасники акції протесту на кордоні зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву, в результаті чого зерно частково висипалося на дорогу.
Росія планує підвищення віку військовослужбовців, але це навряд чи підвищить бойову ефективність — британська розвідка
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
"Росія пропонує законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто був призваний до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів — до 70 років. Очікувана тривалість життя російських чоловіків у довоєнний 2021 рік становила 64,2 роки. Таким чином, цей захід, по суті, передбачає довічний контракт", — йдеться у повідомленні.
Розвідники зазначили, що цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, але вкрай малоймовірно, що це підвищить бойову ефективність Росії.
МВС РФ оголосило в розшук прем'єрку Естонії та міністра культури Литви
Про це повідомляють "Медіазона" і ТАСС.
У базі МВД РФ не зазначено, за якою саме статтею розшукують урядовці. За інформацією ЗМІ, щодо Каллас та Петеркопа "порушено справу про знищення та пошкодження пам'яток радянським воїнам".
Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вимагав у підлеглих перевірити дії влади Естонії у зв'язку зі знесенням пам'ятника у вигляді танка Т-34 в естонському місті Нарва поблизу кордону з Росією.
Крім Каллас, Петеркопа і Кайріса, у базі розшуку опинилися понад сотня чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах.
Прикордонники на Бахмутському напрямку вразили дві протитанкові гармати МТ-12 росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.
"Ударним дроном прикордонників бригади Гвардії наступу «Помста» на Бахмутському напрямку уражено дві «Рапіри» – 100-мм протитанкові гармати МТ-12", — йдеться в повідомленні.
США хочуть продати арештовану яхту олігарха Керімова, бо дороге утримання — Bloomberg
США звернулися у суд за дозволом для продажу супер’яхти Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, яка належить підсанкційному російському мільярдерові Сулейману Керімову. Утримання 106-метрового судна обходиться у 600 тисяч доларів на місяць.
Про це повідомляє Bloomberg.
Щомісячна оплата включає 360 тисяч йде на оплату роботи екіпажу, 75 тисяч на паливо і 165 тисяч на технічне обслуговування, вивезення сміття, харчування та інші витрати. На думку уряду, ці витрати "далеко не скромні" і громадяни не повинні їх оплачувати поки суд розглядає питання про конфіскацію судна.
США стверджують, що Керімов є власником і стверджують, що він порушив санкції, здійснивши платежі, які йшли американським компаніям або проходили через фінансову систему США. Але Едуард Худайнатов, колишній глава "Роснефти", каже, що він фактичний власник човна.
Адвокати Худайнатова, проти якого США не ввели санкції заявили, що їхній клієнт відшкодує США вартість утримання Amadea, яка вже становить близько 20 млн доларів, якщо йому її повернуть. Адвокати назвали арешт яхти "незаконним".
У Курській області РФ оголосили ракетну небезпеку
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про ракетну небезпеку в прикордонному Суджанському районі.
"Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: в коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці — зайдіть в найближчу будівлю, підземний перехід або паркінг", – написав він.
Як минула ніч в регіонах. Зведення від ОВА
Як повідомляється у ранковому зведенні обласних державних адміністрацій, Сумську область вночі та зранку росіяни обстрілювали 10 разів. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади. Попередньо — без наслідків.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів – з мінометів, артилерії, FPV дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА.
Запорізька область: росіяни завдали 127 ударів по 17 населених пунктах області. 31 БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське. 96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.
Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів.
Дніпропетровщина: за вчорашній день — 18 ударів дронами-камікадзе, 3 артобстріли по Нікопольщині. Росіяни обстріляли райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади. Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків, 11 господарських споруд, авто, газогони та високовольтна лінія.
Вночі армія РФ атакувала БпЛА на область. ППО знищила 10 шахедів у Дніпровському районі, але є кілька у Дніпрі. Під ударом опинилися енергетичний та інфраструктурний об'єкт.
Нікопольщину російська армія обстріляла з артилерії, без загиблих і постраждалих.
Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін. Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району по території фермерського господарства загинув 55-річний працівник ферми.
Армія РФ також обстріляла м. Куп'янськ Куп'янського району. Пошкоджено житловий приватний будинок. На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки біля Синьківки та Табаївки.
Луганщина: противник намагався просунутися на південь від Невського, проте прорвати оборону йому не вдалося. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Серебрянське лісництво. За добу противник здійснив 135 обстрілів (503 снаряди).
Донеччина: під вогнем рашистів: Селидове, Часів-Яр, Курахове, смт Цукурине, смт Гостре, смт Нью-Йорк, с. Первомайське, с. Нетайлове, с. Уманське, с. Новопокровське, с. Предтечине, с. Новоукраїнка, с. Рай-Олександрівка, с. Михайлівка
Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 3 — багатоквартирні), адмінбудівля сільської ради, 2 ЛЕП, газопровід, дитячий садок, господарча споруда, школа, 3 цивільних автомобілі. За добу 4 людини отримали поранення.
Миколаївщина: росіяни завдавали обстрілів з артилерії по населеному пункті Куцурубської громади, без постраждалих.
Херсонщина: за добу по області противник здійснив 33 обстріли (215 снарядів), з них по м. Херсон — 7 обстрілів (25 снарядів). У селі Біляївка Бериславського району через російську вибухівку постраждали двоє місцевих жителів. Вони підірвалися на ворожій міні у лісосмузі. Внаслідок детонації 58-річний чоловік отримав вибухову травму та втратив частину ноги. У 62-річного чоловіка – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи.
Через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей — "Укренерго"
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Через пошкодження на ТЕС односторонньо вимкнулись одна магістральна повітряна та одна кабельна лінії НЕК "Укренерго". Загальна пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту. В Дніпропетровській області відновлено живлення 69 657 споживачів, які були знеструмлені під час попередніх атак на енергетичну інфраструктуру регіону. На ранок через бойові дії знеструмлено 52 споживачі в Нікопольському районі", — повідомили в "Укренерго".
Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 354 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей.
СБУ затримала на Київщині російського агента
Підозрюваний намагався виявити місця базування авіації Збройних сил України. Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ, повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що для збору розвідінформації російський агент оселився на кілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з'ясовував точність російських "прильотів". Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.
Підозрюваний — 18-річний житель столиці. Кілька місяців тому його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано. У поле зору росіян киянин потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.
На Одещині призовники намагались потрапити до Молдови: їх виявив безпілотник
Про це 13 лютого повідомили у Державній прикордонній службі України.
Прикордонники Подільського загону затримали двох чоловіків поблизу села Станіславка. Їхній рух до придністровського сегмента українсько-молдавського кордону виявив оператор БпЛА. Затримані виявились жителями Києва та Харкова.
За їхніми даними, чоловіки скористались інтернет-пропозицією з незаконного перетину кордону, що коштувала кожному з них по чотири тисячі доларів.
Суд відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки
Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду м. Львова.
7 грудня 2023 року Ірина Фаріон подала позов до суду, щоби оскаржити рішення про її звільнення з Львівської політехніки. Мовознавиця вимагала визнати протиправним і скасувати наказ ректора про звільнення з посади професорки кафедри української мови, поновити її на посаді та стягнути з університету середній заробіток за весь період вимушеного прогулу. Фаріон зазначила, що вважає звільнення незаконним, а накази — безпідставними та необґрунтованими.
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Представник університету пояснив, що причиною звільнення Фаріон слугували її висловлювання стосовно військових ЗСУ під час інтерв`ю у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою". Зокрема, приниження захисників, які не розмовляють українською мовою. Ситуацію розглянули на засіданні ректорату університету, за результатами якого, було ухвалене рішення про звільнення.
Суд постановив, що накази університету відповідають положенням чинного законодавства та були ухвалені за встановленою процедурою.
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ГУР: військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах
Росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах. Про це свідчать дані свіжого радіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.
“Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах”, — йдеться у повідомленні ГУР.
У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink. Вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.
Через нічну атаку у Дніпрі евакуйовують лікарню та закривають школи
У ніч на 13 лютого російські військові вдарили безпілотниками по енергетичних та інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Через навантаження на енергосистему у місті евакуйовують одну з лікарень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами у медзакладі зіллють систему опалення та вивезуть чималу кількість паліативних хворих.
Також у Дніпрі зачиняють школи. Адже через пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення.
Російські війська обстріляли Нікополь: загинув чоловік
Вранці, 13 лютого, армія Росії обстріляла з артилерії Нікополь, що на Дніпропетровщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Також у місті пошкоджено приватний будинок. Деталі уточнюють.
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття та три "Шахеди"
На лівому березі Херсонщини за минулу бойову добу знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби.
Про це у марафоні "Єдині новини" повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, українським військам складно працювати по лівому берегу, оскільки армія РФ ховається за мирним населенням. Проте у військових РФ є втрати.
"За минулу добу мінус три міномети, понад 40 російських окупантів. Продовжуємо нищити запаси боєприпасів: це три пункти боєпостачання, два укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби", — розповіла Гуменюк.
Також за даними Сил оборони півдня, підрозділи ППО на Херсонщині вночі збили три БпЛА типу Shahed-131/136.
Також Наталя Гуменюк додала, що ще один аспект роботи військ РФ — це дроновий. До пів сотні дронів типу FPV за добу використовують на цьому напрямку. Не всі долітають до середини Дніпра, але це суттєвий акцент бойової роботи.
"Ситуація на суходолі залишається досить напруженою. Силам оборони вдається утримувати закріплені позиції. За минулу добу ми нарахували два штурми. І це продовження "мʼясних" штурмів, бронетехніку ворог намагається економити, поки не застосовує", — повідомила начальниця координаційного пресцентру.
У Держдепі США прокоментували рішення Ради ЄС щодо російських активів
США вітають рішення Європейського союзу щодо дозволу використовувати заморожені активи Росії на відновлення України і Вашингтон продовжить працювати з союзниками на цьому напрямку.
Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.
Він зазначив, що Сполучені Штати надихаються такими діями.
"Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема, G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки", — заявив Міллер.
Напередодні Рада ЄС затвердила постанову, що відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів РФ для України.
На Донеччині поранення дістали чотири людини
За 12 лютого внаслідок обстрілів з боку армії РФ поранень дістали четверо жителів Донецької області. Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Селидовому та одного в Нью-Йорку", — написав у Telegram очільник облдержадміністрації.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1852 загинули
- 4554 поранені.
За минулу добу армія РФ завдала 127 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області: є поранені
Протягом минулої доби, 12 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали поранення.
Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
67-річний житель Гуляйполя та 37-річний працівник правоохоронних органів у Полтавці отримали поранення внаслідок російських обстрілів.
Загалом армія РФ завдала 127 ударів по містах та селах Запорізької області:
- 31 безпілотником атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське;
- 96 разів обстріляла з артилерії території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.
Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та РЗСВ
Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомила Суська обласна військова адміністрація.
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська та Шалигинська громади.
Які деталі обстрілу Сумщини 13 лютого
- Глухівська громада: російська армія била з мінометів (3 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухи). Також армія РФ вдарила з РСЗВ (8 вибухів). .
- Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (9 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
У чергах на кордоні стоїть понад тисяча вантажівок
Польські фермери станом на ранок 13 лютого заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоїть понад тисяча вантажівок.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій на напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".
"Фактично, це 5 напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажівок", — сказав Демченко.
Він повідомив, що пропускається невеличка кількість вантажівок — за годину можуть пропускати по кожному з напрямків 1-2-3 автівки як в бік Польщі, так і на виїзд.
Війська РФ 33 рази атакували правобережну Херсонщину, двоє людей поранені
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 215 снарядів, по Херсону — 25. Загалом військові РФ 33 рази обстріляли Херсонщину.
Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу армія РФ 33 рази атакувала Херсонщину із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По Херсону випустила 25 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, поранені двоє людей.
Як повідомив у Telegram начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов, війська РФ завдали авіаційного удару по Бериславу та Крупиці. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб у Крупиці пошкоджені складські приміщення, житлові будинки та господарські споруди.
Також російські військові із реактивних систем залпового вогню вдарили по селу Львове.
Російські війська з артилерії атакували громади Миколаївщини
Протягом 12 лютого армія Росії чотири рази била з артилерії по громадах Миколаївської області. Внаслідок обстрілів загиблих та травмованих немає.
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
За даними ОВА, 12 лютого о 09:54, 16:12 та 16:46 обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. Того ж дня о 14:31 росіяни вдарили по населеному пункту Куцурубської громади.
"Постраждалих немає", — зазначили у відомстві.
За інформацією районних військових адміністрацій.
На війні в Україні РФ втратила понад 397 тисяч військових
Станом на ранок 13 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 397 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1090 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6424 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,
- артилерійських систем – 9500 (+19) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 667 (+1) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
- крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).
Дані уточнюються.
Війська РФ дронами атакували Дніпропетровщину
Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Зокрема є влучання у Дніпрі.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники", — зазначив він.
Поцілили росіяни і по інфраструктурному об'єкту. Там також сталося займання. Вогонь оперативно загасили.
"Дякую тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору. Серед них й герої-енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки", — зазначив Лисак.
По Нікопольщині російська армія вдарила з артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді.
"Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. Всюди – без загиблих і постраждалих", — повідомив голова ОВА.
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку південніше Пречистівки Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку західніше Новопокровки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 2 безуспішні штурмові дії.
Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони військ РФ.
Війсбка РФ завдали по Україні 5 ракетних та 113 авіаційних ударів
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни також здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.
Авіаційних ударів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Українська ППО знищила 16 із 23 ударних дронів росіян
Протиповітряна оборона Україн у ніч на 13 лютого збила 16 із 23 шахедів російської армії у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
За інформацією, російські окупанти атакували 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з російського міста Приморсько-Ахтарськ та кримського мису Чауда.
Країни "Веймарського трикутника" зробили заяву щодо підтримки України
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі хочуть продовжити координувати зусилля у форматі "Веймарського трикутника" та планують найближчим часом зустрітися з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками переговорів у Франції.
"Найближчим часом ми також маємо намір організувати розширену зустріч міністрів закордонних справ "Веймар + Україна", — йдеться в заяві.
Згідно із заявою, Франція, ФРН і Польща готові й надалі допомагати Україні.
Зазначається, що у війні в Україні на карту поставлено інтереси безпеки Європи.
У межах допомоги Києву також пропонується окремо на саміті НАТО в липні обговорити, як краще продемонструвати підтримку України та її євроатлантичної інтеграції з боку альянсу. Глави МЗС заявили, що підтримують право України на вибір власних заходів гарантування безпеки та підтримують її на шляху оперативної сумісності, підкресливши, що майбутнє України — в НАТО.
Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні
Американські сенатори ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.
Клопотання підтримали 66 сенаторів (за необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори.
Законопроєкт передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 млрд доларів, з яких 60,06 млрд доларів пропонується направити на підтримку України, 14,1 млрд доларів — на допомогу Ізраїлю.
Зважаючи на припинення дебатів, фінальне голосування за цей законопроєкт може відбутися 14 лютого. У разі схвалення у Сенаті він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США.
Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Дніпра — міський голова
Міський голова Дніпра заявив, що російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі.
В Дніпрі чутно вибухи
У Дніпрі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
МЗС Чехії пропонує повністю заборонити видачу віз для росіян та білорусів
Міністерство закордонних справ Чехії підготувало проєкт постанови уряду, яка запроваджує заборону на видачу віз та посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусії на постійній основі.
Про це повідомляє видання České noviny.
Нинішню заборону запровадили після початку війни в Україні, вона діє до 31 березня 2024 року.
Чинні обмеження забороняють видавати візи і посвідки на проживання білорусам та росіянам, за винятком гуманітарних випадків. Також уряд розробив та запровадив механізм, який блокує видачу дозволів громадянам Росії та Білорусії з подвійним громадянством. Тепер МЗС Чехії пропонує зробити ці обмеження безстроковими.
Близько 3000 тонн нафтопродуктів вилилися в екосистему внаслідок удару по Немишлянському району Харкова
Після удару РФ по резервуарах підприємства у Немишлянському районі 9 лютого стався виток нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.
Про це повідомила пресслужба обладміністрації.
"Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області, а саме в річці Уди. Зразки передали для проведення експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення рівня забрудненості та наявності шкідливих речовин", — йдеться у повідомленні.
За даними обладміністрації, розробили алгоритм дій щодо перешкоджання просуванню шкідливих речовин по річці Уди, що впадає у річку Сіверський Донець. За результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.
Німецька компанія Siemens повністю виходить із російського ринку
Російська структура Siemens AG ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс") планує у лютому 2024 року ініціювати процедуру добровільної ліквідації через неможливість продовжувати свою звичайну діяльність, пов’язану з імпортом товарів у Росії.
Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на звіт компанії за результатами 2023 року.
Згідно зі звітом компанії, у 2023 році виторг ТОВ "Системс" становив 278,8 млн рублів (понад 3 млн доларів) проти 6,32 млрд рублів (66 млн доларів) роком раніше. Чистий збиток — 279,6 млн рублів.
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунало два вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.