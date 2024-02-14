У Чорному морі знищили ВДК "Цезар Куніков": що відомо

У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув.

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UPD: Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук у коментарі Суспільному Крим зазначив, що після знищення російського ракетного корабля "Івановець" окупанти призупинили комплексні навчання Чорноморського флоту РФ, які проводяться у лютому щороку. Кораблі завезли на бази. Але перед потопленням "Цезаря Кунікова" продовжили бойову підготовку.

"От вийшли в море, в центральну частину Чорного моря. Там полігони бойової підготовки. Ну, пересвідчитися, що це неправильний крок. А для українців це хороша новина, дякую ГУР МО і дроноводам!", — наголосив він.

Експерт додав, що корабельний екіпаж ВДК може складатись до 150 людей разом із похідним штабом, який зазвичай там розташовується, і до роти й більше десантних морпіхів, чи інших пасажирів з технікою. Кількість залежала від того, які окупанти мали відпрацювати задачі в ході навчань.

"Раніше всі ці навчання завершувалися батальйонними навчаннями морської піхоти на полігоні Опук, тобто з великих десантних кораблів такого типу висаджували на плав морських піхотинців в їхні бойові машини. Якщо навчання йшли за планом — треба розраховувати, що там ще з десяток щонайменше БТРів пішло на дно і вони не будуть нам муляти на півдні", — сказав Лакійчук.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала знищення російського корабля в етері "Суспільне. Спротив".

"Ми вже говорили про те, що "сезон бавовни" буде тривати і "привіт" Бельбеку теж не залишить Кримський півострів, а буде там блукати ще деякий час, поки не завершить свою роботу. Тому будемо чекати офіційної інформації. Робота продовжується. Але відкривати всі результати зарано. Тому що є ще над чим попрацювати", — зазначила вона.

У ГУР МО України показали знищення російського корабля морськими дронами "Magura V5".

Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення ВДК "Цезар Куніков" в районі Алупки окупованого Криму. Це була спільна операція Збройних Сил України з ГУР МО.

Відповідну інформацію підтвердили Суспільному власні джерела.

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", місцеві жителі чули потужні вибухи в районі Ялти, Місхору, Алупки та Сімеїзу, а сам ВДК затонув в районі Місхору.

Наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи, відправлено корабель на пошуки "Цезаря Кунікова".

Своєю чергою, Міноборони РФ заявило у Telegram про перехоплення 14 лютого шести безпілотників над Чорним морем.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територіями Бєлгородської (2 БпЛА) і Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ВДК "Цезар Куніков"

Російський десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 — одне із найновіших російських суден. Він базується у Севастополі. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту.

До повномасштабного російського вторгнення корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).

24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

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